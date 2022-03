IL COVID INARRESTABILE IN CALABRIA

Ricopiamo solo gli ultimi titoli assai allarmati di organi di informazione calabresi relativi al COVID.

17 marzo: Inarrestabile il Covid di Calabria, più di 4.000 casi e 11 morti

Il quotidiano, bollettino regionale: sale anche la percentuale di positività (26%) e crescono i ricoveri (più 11)

Covid: Calabria; Gimbe, nuovi casi aumentano del 39,4%

Rilevato peggioramento numero attualmente positivi (+2.873)



16 marzo: Covid: Agenas, in Calabria occupazione in reparti cura al 30%

Pressione continua a crescere. Terapie intensive all'8%

Si conferma esplosivo il Covid di Calabria, 3.405 casi e 25% di positività

È la percentuale più alta del Paese. Sono 6 i morti e 7 i nuovi ingressi in repart

15 marzo: Il giorno più nero di sempre per il Covid di Calabria, 4.547 casi

Il quotidiano bollettino regionale: record anche per la percentuale di positività, il 25,41%. Sono 6 i morti, crescono ricoveri ordinari e in terapia intensiva

14 marzo: In forte crescita ricoveri e decessi per il Covid di Calabria

Il quotidiano bollettino regionale: 8 decessi e 12 ingressi in reparto. Sono 1.547 i nuovi casi per una percentuale di positività al 20%, tra le più alte del Paese.



°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Potremmo andare avanti per tutti i giorni a ritroso di marzo e di febbraio. Una lunga e interminabile sequenza di numeri che non lasciano dubbio nel momento in cui si decide praticamente la riapertura piu’ o meno totale e si avvicina la data del 31 marzo con la fine dello stato di emergenza.

Una sola domanda poniamo: qualcuno sa darsi una risposta del perche’ di questi numeri? E collegata a questa: chi si occupa davvero del da farsi sul fronte COVID nella nostra regione?