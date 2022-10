Crolla l’università di Cagliari (tutti salvi) e si recuperano i granelli di quarzo rubati sulla spiaggia sarda di Is Arutas

🔴 Berlusconi è tornato con i suoi show. Ieri ha tenuto banco alla Camera. Ha annunciato che la Casellati andrà alla Giustizia – nessuna conferma da Fdi – e ha spiegato che per ottenere 5 ministeri ne ha chiesti tre in più.

Il Cav. ha anche raccontato di uno scambio di vodka, lambrusco e lettere dolcissime con Putin. Qualcuno ha dato l’audio ad un’agenzia.

Meloni sulle montagne russe.

🟠 “Mi giunge notizia che al MISE sarebbero state esposte le fotografie di tutti i ministri, Mussolini compreso. In caso di conferma, chiedo cortesemente di essere esentato e che la mia foto sia rimossa”. Bersani apre il caso con un tweet. La notizia era arrivata dalla Sardoni di La7.

Il Mise precisa che l’iniziativa era legata ai 90 anni di Palazzo Piacentini, sede del ministero. Comunque “Per evitare polemiche e strumentalizzazioni, la foto di Mussolini sarà rimossa”.. Infine nella nota la spiata: “Si ricorda che il ritratto di Mussolini è anche a Palazzo Chigi nella galleria dei presidenti del Consiglio”.

Bersani questa volta ha smacchiato il giaguaro.

🟡 Un tabloid svedese ha pubblicato le prime foto degli squarci al Nord Stream. La Danimarca conferma che sono stati causati da esplosioni. La Russia respinge le accuse di sabotaggio.

C’è del marcio in Danimarca

🟢 Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori di Matteo Renzi, non hanno emesso false fatture: sono stati assolti con la formula «il fatto non costituisce reato».

C’è del marcio nella magistratura italiana.

🔵 Strage sfiorata a Cagliari: crolla l'Aula Magna dell'università.

Solo due ore prima era gremita di studenti. Rettore sotto shock: "Stiamo ancora cercando di capire". Questa mattina presidio di protesta: "rivendichiamo diritto allo studio senza rischio di morire schiacciati dalle macerie mentre facciamo lezione"

🟣Una turista tedesca ha rubato circa mezzo chilo di granelli di quarzo della spiaggia di Is Arutas, nell’Oristanese, e, per non farsi scoprire all’aeroporto, ha pensato bene di spedirseli a domicilio in Baviera via posta (costo per la spedizione: 11 euro). Una impiegata delle Poste, però, maneggiando il plico, si è insospettita e ha avvisato le forze dell’ordine.

Ora la turista dovrà pagare una multa salata. I granelli di quarzo torneranno sulla spiaggia.

Ho scritto ladra sulla sabbia.