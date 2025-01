L'INTERVENTO. Il neonato in culla senza vita che sfida la nostra coscienza

La città di Bari è ancora sotto choc dopo il ritrovamento nei giorni di festa appena

finiti del corpicino senza vita di un neonato nella culla per la vita di una chiesa del

capoluogo pugliese. Che l'allarme non sia scattato per un malfunzionamento, o

perché il piccolo è stato deposto nella culla già morto, dovranno determinarlo le

indagini che sono in pieno svolgimento e ci sono già i primi indagati. Nel primo caso,

sarebbe una tragica beffa del destino che un dispositivo costruito per salvare vite ne

abbia fatta perdere una. In entrambi i casi, si tratta comunque di una storia di solitudine,

abbandono, disperazione.



Il giorno dell’Epifania sull’argomento è intervenuto l'arcivescovo di Bari, Giuseppe

Satriano, richiamando ciascuno alla propria responsabilità ma con parole che

meritano di essere riportate perché aprono tutto un mondo di riflessioni ben al di là

del mondo cattolico e dei credenti in generale e molto al di là di quella comunità. «Il

neonato senza nome, ritrovato esanime – ha detto il presule - nella culla, è un

richiamo urgente per tutti noi: nessuna vita, dal concepimento fino all’ultimo respiro,

sia abbandonata nell'indifferenza. È un invito a un impegno più forte, collettivo, per

dare supporto a chi si trova in condizioni di vulnerabilità, per costruire una società

che non lasci indietro nessuno. Con amarezza profonda prendiamo coscienza che

dietro la vetrina luccicante del Natale esistono storie di solitudine, di fragilità e di

disperazione, che non possiamo ignorare. Soffro con voi per la perdita di una tenera

vita, e provo dolore per quanto vissuto da chi ha deposto quel corpicino nella culla

termica della parrocchia. Entrambi sono il frutto di una cultura dello scarto che

inesorabilmente si fa strada in un mondo sempre più avvitato su se stesso e poco

attento ai più deboli e fragili. Invito tutti, a partire da me, a un momento di riflessione

personale e collettiva, affinché il dolore di oggi diventi un impegno concreto per un

futuro più giusto e solidale"..



Richiamando ciascuno alla propria responsabilità mons. Satriano ha

aggiunto: «Il neonato senza nome, ritrovato esanime nella culla, è una

speranza di vita negata, e rappresenta il culmine di una serie di fragilità e

difficoltà sociali, che spesso non emergono alla luce dei riflettori. È un invito

a un impegno più forte, collettivo, per dare supporto a chi si trova in

condizioni di vulnerabilità, per costruire una società che non lasci

indietro nessuno, anche nelle situazioni più difficili. Simbolo di rinascita,

di solidarietà e di vicinanza, il Natale di Gesù ci invita a guardare oltre le

apparenze, a cogliere le difficoltà e le sofferenze che talvolta si nascondono

dietro a sorrisi forzati e auguri di circostanza».



Le parole forti del Vescovo barese devono (dovrebbero in realtà), infatti, indurre –

ora che siamo a feste finite, a luci spente, a concerti e concertoni fatti e/o contestati,

a pranzi e a cene luculliani consumati, a spese più o meno folli /si fa per dire) in

acquisti che ora tra l’altro proseguono con le svendite iniziate sabato scorso – a

sperare che quell’appello venga raccolto da chi ha il potere in mano. Cioè ai politici, i

vertici delle istituzioni locali e nazionali, chi ha il bastone di comando per mettere

attenzione e risorse (poche o tante che siano) in cose serie. A pensare – tanto per fare

qualche esempio - ad inizio di questo nuovo anno a cercare di risanare davvero le

periferie, a fare magari qualche concerto o spettacolo teatrale in zone dove non va

mai nessuno e non nei centri delle città che gongolano (si fa per dire ovviamente

anche in questo caso) tutto l’anno.



Lo ha detto un Vescovo e prima di lui un Papa, e poi anche un Cardinale calabrese

come don Mimmo Battaglia, tornato a dire messa nella sua Satriano.

Che ne pensano i nostri politici, di destra ma soprattutto di sinistra? E i sindaci delle

nostre città? Se ci siete battetelo un colpo, è giunta l’ora!