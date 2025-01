NATURA. L'Aquila Reale ha nidificato in aree dell'altopiano della Sila

(rep)

L’ Aquila reale (Aquila chrysaetos) è tornata in Sila. In alcune aree dell’altopiano silano,

un segnale positivo per la biodiversità del territorio. A testimonianza di questa importante

presenza è stato presentato uno studio condotto dal C.I.P.R. in collaborazione con l’Ente

Parco Nazionale della Sila e il Reparto Carabinieri PN Sila.



Lo studio ha documentato per la prima volta un evento di nidificazione dell’Aquila reale

sull’altopiano della Sila nel 2024. Il nido è stato individuato in una zona caratterizzata da

profonde vallate e foreste mature, all’interno della Riserva della Biosfera MaB-

UNESCO e di siti afferenti alla Rete Natura 2000. L’osservazione è avvenuta mediante

tecniche di censimento visivo e strumentazione fotografica avanzata.



Il successo riproduttivo è stato confermato con l’involo di un giovane nella tarda estate, un

risultato che rappresenta un importante passo avanti per la conoscenza e la tutela della

specie in Calabria. Finora, la presenza dell’Aquila reale in Sila era documentata solo come

migratrice occasionale o svernante irregolare. Questo ritrovamento sottolinea la necessità

di approfondire gli studi sull’ecologia della specie e di avviare nuove strategie di

conservazione.



Assai importante questo risultato per la tutela dell’ecosistema silano e la necessità di

rafforzare le attività di monitoraggio e sensibilizzazione. Il Parco Nazionale della Sila, in

collaborazione con le istituzioni competenti, continuerà a promuovere azioni di

conservazione per garantire la salvaguardia dell’Aquila reale e della ricca biodiversità del

territorio.