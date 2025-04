IL LIBRO. Amitav Ghosh, Il viaggio di uno scrittore nelle storie nascoste dell'oppio

Il commercio delle droghe è oggi la principale fonte di ricchezza della

criminalità nel mondo e il suo più potente motore. È grazie a questa attività

che le mafie hanno acquistato un ruolo economico e finanziario che non ha

precedenti nella storia. La rivista «Forbes» aveva inserito già alcuni anni fa

un capo di un cartello messicano tra gli uomini più ricchi al mondo. Il

direttore dell’ufficio per la lotta alla droga delle Nazioni Unite, Antonio

Maria Costa, ha affermato che nel 2009 ben 325 miliardi di euro

provenienti dal narcotraffico sarebbero stati impiegati per fronteggiare

problemi di liquidità del sistema bancario di diverse nazioni europee ed

evitarne il tracollo.



Ma il traffico di droga, in particolare dell’oppio, non è stato un commercio

sempre in mano ai fuorilegge. Nell’Ottocento era una delle principali

attività della Compagnia delle Indie orientali e contribuiva in maniera

determinante alla prosperità dell’impero britannico. I primi narcotrafficanti

della storia sono stati, quindi, i rappresentanti dell’impero britannico in

India. Una parte del sistema economico, finanziario e industriale della

nazione più potente al mondo dell’epoca coloniale, affonda le sue origini

nella droga. Un gigante dell’energia, la Shell, si origina da quei proventi,

solo per fare un esempio. Successivamente il commercio dell’oppio tra

l’India, la Turchia e la Cina fornì capitali enormi anche ad alcune delle

famiglie americane che hanno poi fatto la storia degli Stati Uniti, come ii

Forbes i Roosevelt e i Low, dando vita a una parte del sistema bancario

nord-americano e alla costruzione della rete ferroviaria di quella giovane

nazione. Prima di loro, nel Settecento, erano stati gli olandesi i principali

mercanti d’oppio, poi anche i francesi entreranno nel club internazionale

dei narcotrafficanti di Stato. Una parte dell’odierno capitalismo globale

trae origine dall’oppio.



Insomma, la storia del commercio della droga non è solo una storia

criminale, ma appartiene a pieno titolo alla storia dei profitti accumulati da

alcuni stati occidentali che hanno dato vita al capitalismo moderno.

Inizialmente si trattava di un ricco commercio non considerato illegale,

che aveva però un connotato razziale: i consumatori erano non bianchi ma

gialli (i cinesi) e i produttori erano indiani e non inglesi. Ed è in questo

periodo storico che la malavita comincia ad affiancarsi al capitalismo fino

a diventare qualcosa di inedito nella storia dell’economia. Ma mentre nel

Settecento e nell’Ottocento erano le economie ricche che rifornivano di

droga realtà meno sviluppate (l’Inghilterra verso la Cina), oggi avviene il

contrario: sono paesi arretrati che si mantengono sulla domanda di droga

dei paesi più sviluppati.



Tutto ciò viene raccontato con la maestria del grande scrittore, con la

profondità dello storico che consulta scrupolosamente le fonti e con la

passione civile di un ex appartenente a un impero coloniale, dallo scrittore

indiano Amitav Ghosh nel libro Fumo e ceneri (Il viaggio di uno scrittore

nelle storie nascoste dell’oppio, Einaudi) destinato a diventare una pietra

miliare dei nuovi studi sulle origini del capitalismo globale.

In Cina la presenza dell’oppio è documentata fin dall’ottavo secolo ma se

ne faceva solo un uso terapeutico. Poi a partire dalla dinastia Ming si

sviluppò l’abitudine al consumo dell’oppio negli strati più colti della

popolazione per facilitare gli stadi meditativi del taoismo. Ma fu per

ragioni strettamente commerciali che il consumo dell’oppio divenne la

piaga più grave della Cina. Il tutto avvenne a causa dello squilibrio della

bilancia dei pagamenti inglese a seguito della colonizzazione dell’India. Il

consumo del tè cinese era arrivato nel 1820 a trenta milioni di libbre

divenendo la bevanda più consumata dagli inglesi e un simbolo di

prestigio sociale. I cinesi esportavano in Inghilterra facendosi pagare in

argento, portando verso l’esaurimento le riserve inglesi di questo metallo.

Il governo inglese decise di compensare le importazioni di tè cinese con le

esportazioni in quel Paese di oppio prodotto in India e da loro controllato

tramite la Compagnie delle Indie orientali. Ma l’imperatore cinese aveva

proibito l’importazione, la commercializzazione, la vendita e il consumo

dell’oppio, anche con la pena di morte, così gli inglesi misero in moto, per

superare il divieto, un sistema impressionante di contrabbando e di

capillare corruzione dei funzionari e dei poliziotti cinesi. Il porto di Canton

era il principale luogo di passaggio di questa attività illegale. Nel giro di

pochi anni la bilancia dei pagamenti inglese tornò in pareggio con la Cina.

La sfida tra tè e oppio fu vinta dagli inglesi. Fu l’offerta di oppio ad

incrementare la tossicodipendenza dei cinesi e non la loro predisposizione

di razza, come si raccontava.



A quel punto, l’imperatore Daoguang nominò un commissario, Lin Zexu,

per arrestare l’ondata di oppio in arrivo dall’India, dandogli mandato di

bruciare tutto ciò che riusciva a sequestrare. Nel 1839, prendendo a

pretesto la distruzione di ben 20.000 casse d’oppio, gli inglesi attaccarono

la Cina e in due anni la sconfissero militarmente. Dopo quella prima

“guerra dell’oppio” la Cina fu costretta a cedere Hong Kong agli inglesi e

a pagare una penale di 21 milioni di dollari di cui 6 solo per l’oppio

distrutto. Nel 1856, dopo una seconda guerra dell’oppio, l’Inghilterra

(alleata degli Usa e della Francia) riuscirà a legalizzarne il commercio.

Alla fine dell’Ottocento le casse esportate dall’India arrivarono a

centomila e i fumatori cinesi di oppio salirono a 120 milioni su 385 milioni

di abitanti: un disastro umanitario.



Gli inglesi usarono due pretesti in entrambe le guerre dell’oppio: la difesa

della libertà dei missionari e del popolo cinese oppresso (“interventismo

umanitario”) e la difesa del libero mercato. Nel corso dei decenni

successivi saranno sempre questi gli argomenti che proveranno a

camuffare gli interessi in gioco. In particolare, accostare il traffico di droga

alla difesa del libero mercato è una delle più infami giustificazioni nella

storia. Tutti i trafficanti di oppio occidentali (inglesi, olandesi, francesi e

statunitensi) erano ferventi cristiani, ma il loro vangelo era solo la libertà

di trafficare quello che volevano, cancellando ogni vincolo etico in nome

del profitto. La doppia morale è stata incamerata pienamente

nell’evoluzione del capitalismo moderno. Amitav Ghosh assimila il

negazionismo sul traffico di droga tra India e Cina al negazionismo

odierno sui danni dell’energia fossile. Il commissario Lin Zexu scisse una

lettera alla regina Vittoria che merita di essere ricordata: “Immaginiamo

che persone di un’altra nazione portino l’oppio in Inghilterra e inducano la

popolazione del vostro paese a fumarlo, non aborrireste voi, sovrana di

quel paese, una simile procedura, e non fareste voi il possibile nella vostra

giusta indignazione per liberarsene?”. Gli inglesi risposero con i cannoni a

queste ragionevoli parole. Quel periodo storico è molto studiato in Cina,

pochissimo in Occidente. E avrebbe tanti insegnamenti da suggerire per

evitare quello che è già avvenuto.