PIU' LIBRI, PIU' LIBERI. Peripeppite, dedica poetica al padre di Cola

PERIPEP(P)ITE

La dedica per Peppe amico di cultura

editore principiante principe

del foro ammaestratore di idòla

non solo di tribù metropolitane

ma del profondo spessore

della diacronica sincronia

della oblunga storia campagnola

esposta ai quattro venti

venti venti venti vivaio

immarcescibile (di) libertà

grecanico stratificato fluire

in fondo allo stivale galleggiante

nell’orizzonte stremato del mare.

La “macchina”letteraria di Tripodi

è un tripode acceso di profumi

sapori saperi declinazioni di culturedi

olio frutta erbe aromatiche grano

latte vino legna fresca o riarsa

natura sedimentata nel lavoro

e rivissuta puntuale nel ricordo

passato nell’alambicco del racconto:

la fantasmagoria del parlare

innerva la vitalità delle cose

anima ed invera le relazioni

di una società che si riconosce

storica solitaria e solidale

presente nella gioia nel furore

nel lutto e nell’imprecazione

nella pietà dei propri errori

nell’onestà cristallina del suo fare.

Lo studio il gusto della langue

e della parole la macerazione

introiettata di modelli e stilemi

la straordinaria fermentazione

di processi di prensile adesione

dolce e netta alle cose della lingua

che si rincorre nel periodare

paratattico ficcante arrembante

spasmodica ricerca di perspicuità

e gusto sagace di espressività.

La pervasiva vis narrativa svaria

tra memoria accurata documentazione

storia aneddoto fantastica profusione

secreti senza segreti in registri

di malinconia profondo rispetto

per la natura chiarezza e distinzione

della descrizione che crea e ricrea

il pathos senza pietà dell’invettiva

del paradosso del riso del sarcasmo

l’impietrita pietà del pianto asciutto

la sobillazione critica l’amenità.

Un esercizio non vistoso sostanziale

di piena integrazione culturale

-incorporate sinapsi mentali e sentimentali-

nelle maglie del pensare e del dire.

E questo grande bagno musicale

nelle sue intermittenze consustanziale

del calabrese affiorante basso continuo

nelle vicende atmosfere persone

proverbi saggezza distanzi azione

profondo rimescolio di codici e vite

sinfonia di radici e rami.

Questo strumento paradisiaco- paradigmatico

che è la lingua intima deflagrazione

fedele precipitato concentrato

di cultura esperienza conoscenza analisi

sintesi di patrimoni di esistenza

rispecchia centrifuga arricchisce

insieme magma esperienziale e

qualità espressiva e comunicativa.

La capacità di vivere,ri-vivere e narrare

con lussureggianti germinazioni

alimenta un saldo disegno narrativo

e un processo di polivalente storicizzazione:

la lingua aderisce alla sostanza narrata

con camaleontica inventiva plasticità

e la rende degnamente colma

di passione funzione e fruizione.

Ma lo scrittore deus ex machina

di fermenti vitali di pensiero e di stile

governa le fughe per la tangente

la spirale generosa dell’affastellamento

la diastole dilatata di concentrazione

la sistole contratta di dispersione

in un cuore ferrato di palpitazioni.

Una sorta di taumaturgia linguistica

traduce rimpolpa dialettizza

-talvolta con la naturalezza fragrante

del calabrese cifrato sottofondo-

fasi storiche persone personaggi

problemi ambienti situazioni

un grande teatro di pupi raffinati

vite vissute ricordate fantasticate

montate con abili mani di regista:

la fantasia proiezione alibi compensazione

saldatura effetto moltiplicatore

in una ricchezza variegata di registri

narrativi e saggistici articolati

nella poliedrica falsariga del racconto

con riprese antropologiche e popolari,st

racci preziosi di Straci.

Il padroneggia mento della lingua

del sudato artifex ricercatore

penetra i meandri della psicologia

squaderna differenziate realtà

setaccia la filigrana delle vite.

E noi lettori stimolati e anche condotti

per mano da titoletti e idioletti

ci avventuriamo con piacere maturo

nel chiaro labirinto delle vicende

volti rivolte volture risvolti

vi ci coinvolgiamo intrigati

o magari prendiamo la giusta distanza

per cogliere visioni d’insieme

la fedeltà la tenacia la disperazione

la lotta l’amore la forza del dolore

la speranza in un futuro migliore

delle parole delle discriminazioni

la bellezza del capire da soli o insiemele cos

e usuali o straordinarie o strane

della vita della morte della culturala

forza di comprendere e trasformare

il gusto di ridere mangiare ballare

-la fiera eleganza della tarantella-

la capacità di stimolare rispettare

l’altrui convinzione passione distorsione

quod tibi fieri non vis alteri ne feceris

la consolazione di poter consolare

vedere le piante fiorire e i frutti

maturare dolci e succosi più di ieri.

Duole non poter icasticamente cavalcarebra

ni di significative citazioni

in cui fluttuano le onde del pensiero

e trovano espressione parti di fantasia

rimescolati nei brodi saporosi delle realtà

filtrate da memoria storia o indignazione

“premura per i destini degli altri e del mondo”

acume (in)soddisfazione rivalsa di beltà.

Resta la chance di sgranocchiar parole

pescate con una specie di selettivo furore

dal mare congruo e profondo del…reame.

Transustanziarsi porpateggiante

Mandagliose nipote aurorale

Quiete nirvanica lu chiatàri

Traclò capinta rubetta fetùsa

Sticchio scavugliare lordìa

Prastile sdengare sangulità

Ddulliarsi cazzonerie pomiciatosa

Accammellati

Essetì-erreà-emmeì-elleà-enneòooo!

Bontatoso indedalato

Arravugliato arravogliata

Èrreme buttanasse

Rusotrastena strascinafacendi

Cortassisica

Nescìmmu in deliri.

Sanno anche di Nina

ma come misura del futuro

per un nonno dicioso

che sa tornar bambino

appollaiato

-solo un po’ stanco-sulle s

palle dei giganti,

schierati liberi nelle librerie.

La cultura dei libri ospiti

privilegiati al 64 di viale Cassianoe

l’affettuosa cultura della terra

dispensatrice di virgulti sani

effluvi frutti geometrie di olivi

olii inversamente battesimali

la virtù antica della fatica

dura buona come il pane.

Figghiu,ti auguru mi campi

quantu voli lu to ‘cori o puru

quantu campa lu pani e lu vinu!

Gianni Piu