LA RECENSIONE. La storia d'oro è il nuovo film calabrese di Francesco Giannini

La vita di Salvatore, un giovane ragazzo calabrese, cambia da un giorno all’altro quando una delle sue galline inizia a deporre uova d’oro. E’ questo il motivo di partenza di ‘’Città d’Oro’’ un film di Francesco Giannini, location nella meravigliosa Santa Caterina dello Jonio che uscirà nella primavera del 2022. Ieri ultimato, tutti attori calabresi che hanno partecipato anche al film Aspromonte.

E’ una storia di emigrazione con la leggenda della gallina dalle uova d'oro. Salvatore è un ragazzo giovane che vive con la sua famiglia tra Badolato e S. Caterina dello Ionio. Salvo e' conosciuto per le sue sculture di legno. Ma il suo animo buono viene è messo a dura prova nel momento in cui una delle sue galline inizia stranamente a deporre uova d’oro. Non essendo mai stato così ricco, la sua avarizia ha la meglio finendo per interferire inevitabilmente con i suoi valori e facendolo allontanare dalla sua stessa famiglia.

La storia si basa chiaramente sulla fiaba della Gallina dalle Uova d’oro e ‘’questa – dice il regista - è la versione che mi ha influenzato personalmente ed emotivamente. Rappresenta la versione che ho sentito da bambino e che ha fatto nascere in me l’amore per la narrazione. Una versione che mi veniva raccontata da mio papà e ambientata sulla costa Ionica, in un piccolo paesino della Calabria. E’ una storia che mi e’ sempre rimasta impressa, perché́ dietro ad una narrazione semplice si celano metafore profonde sulla costante lotta della mente umana tra ciò che siamo e ciò che vorremmo diventare, tra generosità e avarizia, tra semplicità e lussuria’’.

Il film e' in parte girato a S. Caterina dello Ionio perché rappresenta il luogo natale del padre e del nonno di Giannini ma molte scene sono anche ambientate nel bellissimo borgo di Badolato.

‘’Quando mio padre – prosegue il regista - si trasferì in Canada intorno agli anni 70’, questi racconti e i valori ad essi connessi, le storie sulla sua famiglia e sulla vita in Calabria, erano tutto ciò che gli restava del suo paese di origine. Li tramandò a noi figli, per far si che in qualche modo non perdessimo il contatto con la nostra cultura italiana ed è per questo che con gli anni ho sviluppato un forte senso di appartenenza all’Italia, Paese per il quale ora nutro un grandissimo desiderio di esplorazione dal punto di vista artistico e creativo. Per questo penso che Citta’ d’oro potrebbe essere il primo passo verso una serie di progetti volti ad esplorare le mille sfaccettature della mente umana tramite metafore e ideologie che fanno parte anche della mia identità culturale Italo-Canadese’’.

Citta’ d’oro è stato girato sia a colori che in Bianco e Nero. La transizione da colori al Bianco e Nero starà ad indicare la differenza tra il momento di povertà̀ e ricchezza nella vita di Salvatore. Il Bianco e Nero rappresenta anche un omaggio alla bellezza del neorealismo italiano e di film come 8 e 1⁄2 e Ladri di Biciclette. La storia è di Francesco Giannini, e’ scritto da Derrick Adams. Uscita tra meno di un anno ed i luoghi Badolato e S. Caterina dello Ionio.