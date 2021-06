PALMI. Presentato il festival letterario Streetbook (2/4 luglio)

Presentato ufficialmente il programma del festival letterario “Streetbook Palmi”

L’amministrazione comunale e l’assessorato alla cultura della Città di Palmi hanno presentato, nel corso di una conferenza stampa tenutasi presso Palazzo San Nicola (sede del Comune di Palmi) il programma ufficiale del festival letterario “Streetbook Palmi”.

La Kermesse letteraria, quest’anno giunta alla sua quarta edizione, prenderà il via nelle date del 2-3-4 luglio 2021. Nei seguenti tre giorni la manifestazione avrà sede in due luoghi simbolo del centro storico cittadino: il caratteristico scenario del Belvedere Suriano (alla fine del Corso Garibaldi) e nel cuore del Rione Cittadella (nei pressi della storica Chiesa del SS. Crocifisso).

Il festival avrà inizio ogni giorno dalla mattina a tarda serata a partire dal 2 luglio con un ricco programma suddiviso in diverse rubriche: duello all’ultima classe; istantanea libro; Streetbook in fiera: Streetbook in concerto; ti presento l’autore; indovino in scena; provocazioni culturali (workshop associazioni, laboratorio di scrittura, laboratorio di fumetteria, come si costruisce un libro).

Presenti numerosi ospiti a livello nazionale suddivisi nel corso delle varie serate: Giovanna Vadalà; Lilla Sturniolo; Antonio Salvati; Mimmo Gangemi; Grazia Di Michele: Michele Caccamo; Bruno Mario Broccolo; Alfonso Femia; Nicola Irto; Franco Purini; Paolo Malara; Katia Colica; Lou Palanca; Carmela Mauro; Giovanni Scifoni; Aldo Nove.

La manifestazione fortemente voluta dal sindaco Giuseppe Ranuccio e dall’assessorato alla Cultura del Comune di Palmi guidato dall’assessore Wladimiro Maisano, si è avvalsa del proficuo lavoro e collaborazione dell’assessore alle politiche sociali e giovanili del Comune di Palmi, Eliana Ciappina, nonché del dottor. Giovanni Parrello responsabile dell’Area 1 “Affari Generali” del medesimo Comune di Palmi. Produttivo, inoltre, l’importante supporto di alcune associazioni locali: Karòs, Officine Balena, Terrasita, Arte che Parla.

«Streetbook viene portato avanti ormai da circa quattro anni – ha spiegato l’assessore Wladimiro Maisano - Streetbook è il frutto di un lavoro di squadra vero, è la testimonianza che una collettività può cambiare se lavora davvero insieme, se davvero condivide un progetto frutto di una visione e questo vale anche per noi amministratori. Un’amministrazione non fa miracoli, un’amministrazione se intende coinvolgere deve, ha l’obbligo di condividere ma anche accogliere proposte che non aveva programmato o anche soltanto immaginato. Il lavoro di Streetbook è questo; qui risiede la bellezza di un festival, festa del libro della città e con la città. La valenza politica non si perde, anzi cresce e si riprende il suo significato più nobile ed originario politikòs, ovvero la cura di un bene comune».

Parere unanime anche per il sindaco di Palmi Giuseppe Ranuccio: «Il festival rappresenta il nostro concetto di cultura – ricorda in sede di conferenza stampa Giuseppe Ranuccio – un concetto innovativo che si apre e scende in strada, schiudendosi a tutti. E’ un’iniziativa nata difatti da un esperimento fino a crescere nel corso degli anni e raggiungere il panorama nazionale. Gli ospiti presenti anche quest’anno confermano l’importanza e la rilevanza della manifestazione, che a mio giudizio si inserisce nel solco del nuovo paradigma culturale palmese».



Di seguito si allega il programma completo della manifestazione:

2 luglio

DUELLO ALL’ULTIMA CLASSE

Torneo letterario; una fitta competizione tra i licei della Città Metropolitana

Liceo Nicola Pizi (Palmi), Liceo Alvaro (Palmi), Liceo Piria (Rosarno), Liceo Alessandro Volta (Reggio Calabria)

10h.00 prima selezione (Cittadella)

Liceo PIZI vs Liceo PIRIA

11h.30 seconda selezione (Cittadella)

Liceo ALVARO vs Liceo VOLTA

PROVOCAZIONI CULTURALI

Dalle 16h.00 alle 19.30 (Villa Mazzini)

Associazione Arte che Parla, Laboratorio di scrittura autobiografica “Scrivere di sé”

Associazione Officine Balena Laboratorio di Fumetteria “L’arte del Fumetto”

Associazione Kairòs “STREET NEWS” ogni giorno un giornale che riporterà notizie e novità degli eventi streetbookfest. Il giornale sarà distribuito nella città.

TI PRESENTO L’AUTORE

18h.00 (Cittadella)

Grazia DI MICHELE “La regola del Bucaneve” ed. Castelvecchi

Michele CACCAMO “Fili di rame e d’amore, dal diario inesistente di Anna Coleman Ladd” ed. Calstelvecchi

Con Gloria VOCATURO

19h.30 (Cittadella)

Bruno Mario BROCCOLO “L’orzo discepolo” ed. Il Formichiere - “Le parole del Corso” ed. Il Formichiere

Con Mario PISANI

21h.00 (Cittadella)

Alfonso FEMIA “La città buona” ed. Marsilio - Con Giovanni MULTARI

Agli incontri degli architetti Broccolo e Femia saranno ospiti straordinari il Consigliere Regionale On. Nicola IRTO, l’architetto Franco PURINI e l’architetto, Consigliere dell’Ordine Nazionale degli architetti, Paolo MALARA

ISTANTANEA LIBRO

18h.00 (Corso Garibaldi)

Mostra Fotografica Terzo Concorso Nazionale patrocinato dalla UIF (unione Italiana Fotoamatori)

STREET BOOK IN FIERA

18h.00 (Via Augimeri)

Fiera librerie. Saranno presenti: ARCADIA (Palmi), Pan di Libri (Reggio Calabria), Frassati (Gioia Tauro), Fumetteria di Officine Balena

STREET BOOK IN CONCERTO

22h.00 (Cittadella)

Concerto per pianoforte solo “Au-de là nel cielo della belle époque” con Giuseppe SANALITRO

3 luglio

DUELLO A LL’ULTIMA CLASSE - Torneo letterario; una fitta competizione tra i licei della Città Metropolitana

Liceo Nicola Pizi (Palmi), Liceo Alvaro (Palmi), Liceo Piria (Rosarno), Liceo Alessandro Volta (Reggio Calabria)

11h.00 (Cittadella)

Qualificazione 3° e 4° posto

PROVOCAZIONI CULTURALI

Dalle 16h.00 alle 19.30 (Villa Mazzini)

Associazione Arte che Parla, Laboratorio di scrittura autobiografica “Scrivere di sé”

Associazione Officine Balena Laboratorio di Fumetteria “L’arte del Fumetto”

Associazione Terrasita Laboratorio di stampa e creazione di un libro “Alla scoperta degli albi illustrati”

Associazione Kairòs “STREET NEWS” ogni giorno un giornale che riporterà notizie e novità degli eventi streetbookfest. Il giornale sarà distribuito nella città.

INDOVINO IN SCENA - 18h.00 (Villa Mazzini)

I bambini della Città si sfidano in una caccia al libro, un gioco di squadra guidato dagli attori ed attrici delle associazioni Culturali della Città di Palmi

Si ringraziano le associazioni: Great Talent e Proagòn

TI PRESENTO L’AUTORE - 18h.00 (Cittadella)

Aldo NOVE “Battiato” ed SPERLING & KUPFER - Con Michele Caccamo

18h.00 (Belvedere Suriano)

Giovanna VADALA’ “Aspromobile” ed. Libria

Con Tiziana Giovanna SCARCELLA con la collaborazione di Nati per Leggere

19h.30 (Belvedere Suriano)

Lilla STURNIOLO “La Legione scomparsa” ed. Laruffa - Con Domenico LARUFFA

19h.00 (Cittadella)

Antonio SALVATI “Pentcho” ed. Castelvecchi

Con Michele CACCAMO e Arcangelo BADOLATI

21h.00 (Cittadella)

Mimmo Gangemi “Il popolo di mezzo” ed. Piemme

Conduce Consuelo NAVA e Aldo VARANO

ISTANTANEA LIBRO

18h.00 (Corso Garibaldi)

Mostra Fotografica Terzo Concorso Nazionale patrocinato dalla UIF (unione Italiana Fotoamatori)

STREET BOOK IN FIERA

18h.00 (Via Augimeri)

Fiera librerie saranno presenti: ARCADIA (Palmi), Pan di Libri (Reggio Calabria), Frassati (Gioia Tauro), Fumetteria di Officine Balena

STREET BOOK IN CONCERTO - 22h.00 (Cittadella)

4 luglio

DUELLO A LL’ULTIMA CLASSE

Torneo letterario; una fitta competizione tra i licei della Città Metropolitana

Liceo Nicola PIZI (Palmi, Liceo ALVARO (Palmi, Liceo PIRIA (Rosarno), Liceo Alessandro VOLTA (Reggio Calabria) - 11h.00 Finale (Cittadella)

INDOVINO IN SCENA - 18h.00 (Villa Mazzini)

I bambini della Città si sfidano in una caccia al libro, un gioco di squadra guidato dagli attori ed attrici delle associazioni Culturali della Città di Palmi

Si ringraziano le associazioni: Great Talent, Proagòn

PROVOCAZIONI CULTURALI

Dalle 16h.00 alle 19.30 (Villa Mazzini)

Associazione Arte che Parla, Laboratorio di scrittura autobiografica “Scrivere di sé”

Associazione Officine Balena Laboratorio di Fumetteria “L’arte del Fumetto”

Associazione Terrasita Laboratorio di stampa e creazione di un libro “Alla scoperta degli albi illustrati”

Associazione Kairòs “STREET NEWS” ogni giorno un giornale che riporterà notizie e novità degli eventi streetbookfest. Il giornale sarà distribuito nella città.

TI PRESENTO L’AUTORE - 18h.00 (Belvedere Suriano)

Katia COLICA “Non questa volta” ed. Castelvecchi

Con Eliana CIAPPINA

18h.00 (Cittadella)

Festival diritto e Letteratura “ Don Chiscotte” ed. Le Lucerne

Con Mimma SPRIZZI e Antonio PAPALIA

Nell’occasione dell’evento una PRIMA MOSTRA ASSOLUTA di Maurizio CARNEVALE “Ritratto di Don CHISCOTTE”

19h.30 (Cittadella) - Lou Palanca “Padre Vostro” ed. Rubettino

Con Salvatore CELI

19h30 (Belvedere Suriano)

A cura di Carmela MAURO “Emozioni Mascherate, 21 Scrittori… di Classe” ed. Calabria Letteraria

Con Emanuela Gioffrè presidente KIWANIS

21h.00 (Cittadella)

Giovanni Scifoni “Senza offendere nessuno… chi si schiera è perduto” ed. Mondadori

Con Fabio Vincenzi e Don Gianbattista Tillieci

ISTANTANEA LIBRO

18h.00 (Corso Garibaldi)

Mostra Fotografica Terzo Concorso Nazionale patrocinato dalla UIF (unione Italiana Fotoamatori)

STREET BOOK IN FIERA

18h.00 (Via Augimeri)

Fiera librerie saranno presenti: ARCADIA (Palmi), Pan di Libri (Reggio Calabria), Frassati (Gioia Tauro), Fumetteria di Officine Balena