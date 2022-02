L'INTERVENTO. Il mio Sanremo, il nostro Sanremo

No, non scriverò di Checco Zalone, di 'nduja o di zii calabresi "chi mancu li cani!"

E come come potrei? Sono alcuni anni, ormai, che non seguo Sanremo. Prima, e soprattutto dall'estero, lo consideravo un rito di comunione spirituale con la madrepatria, ma poi mi son ricordata che esistono anche "surrogati" come, ad esempio, Dante, Petrarca, Michelangelo, De André e... l'Alto Jonio Reggino!

Però ho incrociato la performance del comico pugliese - ed alcuni altri spezzoni - attraverso i social. Anche lo scorso anno mi capitò di vedere l'esibizione dei Måneskin attraverso il post di un mio contatto. Stavano cantando la bellissima "Amandoti" che io - devo ammetterlo a mio completo disdoro - ancora non conoscevo, e che scambiai per una loro canzone. P

oi, nella rentrée di quest'anno,

li ho visti cantare "Coraline" e mi sono chiesta come mai, disponendo di un testo di tale spessore, abbiano preferito spargere "urbi et orbi" un campione di insulsaggine come "Zitti e buoni"! Il livellamento verso il basso appare essere davvero inevitabile?

Comunque, nonostante la forte "brontolonaggine" dovuta - anche, ma non solo! - alle mie molte primavere, non posso ignorare che quella di Damiano sia una grande bella presenza in scena; facendo le debite - debitissime!!! - differenze, lo si potrebbe paragonare al Modugno di "Nel blu dipinto di blu" e l'intero gruppo ai KISS. Certo, in questi tempi ultra conformisti, la trasgressione si mantiene a livello rasoterra; ma si vede che i Måneskin son dei bravi ragazzi: basta guardare la prontezza con cui spalancano la bocca, come se fossero davanti al pediatra che vuole assolutamente controllare le tonsille!

In seguito, ho anche saputo della reazione vaticana al "battesimo in proprio" di tale Achille Lauro. Ah, questi giovani di oggi che mi costringono ad apprezzare l'elegante e concisa prosa dell'organo di stampa di una monarchia assoluta!

Ora io, ovviamente, non ho l’età per apprezzare il modo di porsi degli artisti odierni davanti a certe problematiche, ma ricordo con grande nostalgia i tempi in cui, con abiti eleganti ed al contempo sobri, Mina, Milva, la Vanoni, Modugno, Villa & Co. si mettevano davanti al microfono e cantavano. Semplicemente cantavano.



Poi, per ò, come tutte le cose, anche la "medaglia" di Sanremo ha un altro lato.



Per me, questo equivale allo splendido ricordo del Premio Tenco 1993, quando andammo a vedere il concerto di Paolo Conte, a cui quell'anno venne assegnata la Targa Tenco per l'album "Novecento".

Al bar ci incontrammo col manager Renzo Fantini che ci conosceva - e, a suo dire, ci temeva! - da altre occasioni in cui avevamo inseguito Conte per mezza Europa. Io mi innamorai delle tazzine dell'Ariston e, abituata in Germania dove si può acquistare di tutto dappertutto, domandai a Renzo se non ci fosse uno stand dove comprare una, ma lui chiese subito al barista di regalarcene una, ed essa - dopo quasi trent'anni - svolge ancora egregiamente il suo ruolo di reliqua - come si vede bene dalla foto!