LA RECENSIONE. Le tende bianche, Cecilia Latella, Renape editore

Il rosa è il colore femminile per eccellenza che qualifica, peraltro, un determinato genere letterario, ovvero il romanzo rosa. Tale genere, solitamente bistrattato dall’universo culturale, è servito per mostrare bisogni e desideri propri delle donne e, dunque, assume un ruolo centrale nel processo di liberazione femminile in contrapposizione alla pressione del patriarcato.



Tale genere, figlio del romanzo moderno borghese, ha tentato di sradicare le donne dalla posizione di passività a cui solitamente erano state relegate da molti romanzieri uomini. L’opera proposta dalla fumettista di origini reggine Cecilia Latella si inscrive in questa tradizione culturale aprendosi, peraltro, a tematiche LGBTQ+.



La vicenda, ambientata a Milano nel 1876 durante la discesa in Italia di Napoleone, narra di Virginia figlia di un militare sabaudo che, dovendosi trasferire a casa del cugino, incontra la moglie di questi, Luisa, dalla quale rimane affascinata.

La narrazione si svolge in maniera lineare, seguendo il travaglio di Virginia irretita da uno stile di vita che, quasi subito, avverte come lontano dal proprio. Da ciò, tuttavia, non ne consegue che l’autrice incentri la narrazione sul dramma del comig out della protagonista, bensì si concentra sulle emozioni che lei prova e sulla relazione con Luisa. Tale scelta narrativa è, probabilmente, determinata dalla volontà dell’autrice di raccontare una semplice storia d’amore senza avere la necessità di amplificare il dramma e toccare corde che possono sfociare nei cliché narrativi più disparati.

Il disegno, invece, è chiaro e caratterizzato da un acquerello arricchito da una buona capacità nella gestione dei colori. La ricchezza dei dettagli nelle vignette, si tengano in considerazione le decorazioni degli interni degli interni e i monumenti esterni, tuttavia si scontrano con una certa rigidità nella gestione delle sequenze, infatti, alcune determinano un certo rallentamento nella fruizione della lettura stessa.

In conclusione Le tende bianche è una lettura fresca e diretta, poiché Latella non si perde in una narrazione dispersiva, invece preferisce rimanere essenziale e, semplicemente, raccontare una storia d’amore.



*Cecilia Latella Le tende bianche Renape editore, euro 18,90

**Il libro sarà presentato al Comicon che si svolge a Napoli dal 28 aprile al 1 maggio