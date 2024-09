L'ANALISI. Peppe Tripodi e la Stratigrafia ficcane e decodificante

Tripodi in 160 pagine di Città del Soleattraversa e sviscera il mondo stratianocomposto in questo libro di nove parti:dall'introduzione semiseria molto seriaattraverso cicli titoli opere miglioririflessi autobiografici romanzi involutinel lessico e nella tessitura testuale:“Visionari e ciabattini”, “Cari parenti”,“La conca degli aranci”, “L'uomo in fondo al pozzo”.La quinta e sesta parte ospitano riflessioni(più) critiche su “Melina” ex Mondadorie su “Tutta una vita” pubblicato postumo.L'ultima parte (VII,VIII e IX) scandagliacon analisi penetranti la lingua stratiana,l'intreccio formicolante ed irrisoltoclaudicante talvolta un po' farneticantedi lingua e dialetto persone situazionimodi di parlare e di pensare intrecciarerapporti nella patria di Calabria doloriimmensi piaceri condizionamentifughe problemi secolari spirali di narrazioni.Il filone intimistico in certa narrativa di Straticostituisce uno strato stilisticamente perdentecompensato peraltro dalla vis descrittivae realistica delle sue opere migliori.Ancora a cavallo di Claudio Cavaliere,Tripodi nell'ultima parte, dall'alto del sapereglottologico ed interpretativo, analizzail rapporto non risolto tra lingua e dialettocon implicazioni di pregiudizio antidialettalenonché impoverimento delle sue connotazioni.Di estrazione popolare nella Calabria ionicae di madrelingua calabro-romanza Stratianche nei romanzi “positivi” di lessico e di storiesegnala, accredita un pregiudizio antidialettalee tende a creare una lingua che non fosse né dialettoné lingua letteraria una sorta di impasto,pietra grezza intonacata con lingua standard.Uguali implicazioni di impoverimento subisconoi proverbi convertiti forzosamente in italiano.Viceversa, a parte la ricorrente ambiguitànell'inquadramento e nelle specificazioni mafiose,appare significativa ed espressiva l'utilizzazionedel linguaggio degli appartenenti all'associazioneper lessico, coerenza e colore linguistico.Non altrettanto riuscita e rappresentativarisulta invece, a sentire ancora una volta Tripodi,l'invenzione di parole dialettali e la traduzionein lingua standard di proverbi e detti calabresi,alla ricerca di neoformazioni dettate prevalentementedall'intenzione di meravigliare il lettorecon la formazione di parole di conio originale,che anziché innovare produttivamentesegnano indici diffusi di torsione e decadenza.Giuseppe- Peppe- Tripodi figlio (dis)incantato di Calabriastudioso di storia e filosofia collaboratore di rivisteglottologo scrittore di romanzi -pieni e belli- autoredi biografie critico letterario lettore professionista mediatoreculturale amministratore pubblico uomo politico contadino.Ha le virtù e capacità di leggere, inquadrare,analizzare criticamente e comunicare con precisione,pregnanza, completezza ricostruzioni e interpretazioni.Nel testo in esame risaltano la ricchezza e l'adeguatezzadella ripartizione della materia di indagine criticae la duttilità e perspicacia della lingua usata,nonché la puntualità della disamina e la scattanterispondenza di deduzioni e sistemazioni.Particolare incisività delle parti VII-VIII-IXdedicate alla lingua dello scrittore in fierie alle sue particolarità, coniugazioni e limiti.Lunga, graduale e pervicace incubazionefino a un prodotto globale notevolmente esaustivo.23 settembre 2024. GIANNI PIU