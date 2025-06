Quel groviglio tra servizi segreti deviati e mafia contro il pericolo rosso

I delitti eccellenti di mafia, così come le stragi compiute fuori dalla

Sicilia, presentano una singolarità tutta da decifrare. Innanzitutto,

vengono commessi solo a partire dal 1971, con l’uccisione del

magistrato Pietro Scaglione, a quasi 80 anni di distanza dall’ultimo

delitto eccellente nell’isola, quello di Emanuele Notarbartolo nel

1893, ex sindaco di Palermo e direttore del Banco di Sicilia, su

mandato del parlamentare Raffaele Palizzolo. Certo, c’erano già

stati numerosi delitti di sindaci, sindacalisti, commercianti,

professionisti, ma dal 1971 in poi si scatenerà una vera e propria

“guerra” ai rappresentanti delle istituzioni. Per quasi 80 anni

neanche un delitto eccellente, e poi in un ventennio (1971-1992)

avviene il più massiccio assalto ai rappresentanti delle istituzioni

mai verificatosi in Europa, se non sotto il nazismo. È del tutto

razionale pensare che si siano inseriti elementi esterni in questo

cambiamento di percorso.



Nello stesso periodo cominciano i delitti di magistrati da parte dei

terroristi rossi e neri. Tra il 1971 e il 1992 vengono ammazzati dalle

mafie 14 magistrati, mentre ne vengono uccisi 12 dai terroristi di

estrema sinistra e di estrema destra. Contemporaneamente

vengono ammazzati anche diversi rappresentanti delle forze

dell’ordine, a seguito di scontri armati o in agguati individuali.

Comuni sono i bersagli, le modalità, il periodo storico.

Tuttavia, mentre i magistrati e gli appartenenti alle forze di

sicurezza rappresentano bersagli tradizionali dei terroristi in ogni

parte del mondo, in Sicilia esisteva un patto esplicito per garantire

l’impunità ai mafiosi: giudici, poliziotti e carabinieri non dovevano

essere toccati. Anche l’uso di esplosivi e non solo di armi tradizionali

lascia intravedere comuni rifornimenti. Ed è difficile immaginare che

lo spostamento di tale materiale passi inosservato agli apparati di

sicurezza.



In ogni caso, l’impiego di bombe è una modalità d’azione

che le mafie copiano dai neofascisti. Come mai si verifica questo

cambio radicale di strategia? Lo stragismo è una modalità d’azione

in netta controtendenza con tutta la storia della mafia. Il fatto che

improvvisamente si scelga di commettere degli attentati non contro

singoli nemici ma contro dei luoghi simbolo (chiese, musei,

questure) e per giunta fuori dalla Sicilia, è qualcosa che lascia

legittimi dubbi sull’esclusività della mafia siciliana nell’escogitare

tale strategia. Così come lascia tanti interrogativi il depistaggio

clamoroso dopo l’assassinio di Paolo Borsellino e della sua scorta,

con l’invenzione di sana pianta di una pista investigativa con il

supporto di un falso pentito, depistaggio guidato dal questore di

Palermo, Arnaldo La Barbera, collaboratore dei servizi segreti.

Non avendo una tradizione stragista alle spalle, quando la mafia

decide di avviare un’azione di destabilizzazione per favorire un

accordo con la nuova classe dirigente, stabilisce contatti anche con

coloro che erano i massimi esperti di questa strategia, i servizi

segreti deviati, e con i principali esecutori, i neofascisti.



L’intreccio tra mafia ed eversione di destra ha avuto ampi riscontri

anche in Calabria. Il 22 luglio 1970, la Freccia del Sud, il

direttissimo Palermo-Torino, deragliò a poche centinaia di metri

dalla stazione di Gioia Tauro. Persero la vita sei persone. Solo otto

giorni prima era iniziata la rivolta di Reggio Calabria, a seguito della

mancata assegnazione alla città del ruolo di capoluogo di regione. Il

movimento eversivo “Boia chi molla” aveva stipulato un accordo

con la famiglia ‘ndranghetista dei De Stefano. Nel 1993, nell'ambito

del processo “Olimpia 1”, il pentito Giacomo Lauro dichiarò che era

stato il neofascista Vito Silverini a posizionare la bomba che

provocò il deragliamento del treno, come atto preparatorio di un

piano golpista di Junio Valerio Borghese assieme ai neofascisti di

Avanguardia nazionale. Il golpe era stato programmato per l’8

dicembre 1970 e Borghese, già comandante della X Mas e poi dal

1951 al 1953 presidente del Msi, chiese l’aiuto anche della mafia

siciliana. Il boss Luciano Liggio si vantò di aver rifiutato di parteciparvi.

Giovanni Falcone riteneva che uno dei killer di Piersanti Mattarella

fosse il neofascista Giusva Fioravanti, riconosciuto sulle foto

segnaletiche dalla moglie del presidente, assieme a Gilberto

Cavallini. Successivamente l’ipotesi investigativa fu scartata.



Ma proprio in quel periodo diversi esponenti del terrorismo nero

erano presenti in Sicilia. Sicuramente lo era Fioravanti secondo la

testimonianza del fratello Cristiano. E sta di fatto che Paolo Bellini,

condannato all’ergastolo per la strage alla stazione di Bologna del 2

agosto 1980, aveva suggerito al boss Antonino Gioè di mirare con

le stragi al patrimonio artistico italiano. Le bombe, infatti, furono

messe davanti ad alcune delle più belle chiese della capitale e a

pochi metri dalla galleria degli Uffizi di Firenze.

La moglie di Bellini ha dichiarato che il marito si trovava a Palermo

nei giorni dell’attentato a Falcone. Così come era in Sicilia il

terrorista nero Stefano Delle Chiaie tra il 1991 e il 1992. Come mai

tanti leader dell’eversione neofascista, autori di stragi che hanno

contrassegnato la storia d’Italia del secondo dopoguerra, sono

presenti contemporaneamente sui luoghi di assassinii “eccellenti”?



Appena sei mesi dopo l’uccisione di Mattarella ci fu l’attentato alla

stazione di Bologna (85 morti) con il coinvolgimento degli stessi

terroristi neri accusati da Falcone di essere i killer del presidente

della Sicilia. La sentenza della Corte d’assise di Bologna ribadisce

che a ideare la strategia della tensione sono stati apparati deviati

dello Stato italiano (Federico Umberto D’Amato, responsabile di un

ufficio del Ministero degli interni) assieme al capo della loggia P2

(Licio Gelli) e a realizzarla terroristi neofascisti. Un altro esponente

dei vertici dei servizi segreti, il generale Maletti, è stato condannato

a 15 anni come corresponsabile della strage di Piazza Fontana di

Milano del dicembre 1969. Per l’attentato ai Georgofili di Firenze a

maggio 1993 una relazione della Commissione antimafia afferma

che oltre ai mafiosi furono coinvolti altri soggetti che potenziarono il

tritolo per rendere l’esplosione più devastante.



La vicinanza ideologica tra le mafie e il terrorismo di destra è del

tutto evidente nell’esaltazione della violenza come regolatrice delle

relazioni umane e politiche e come levatrice della storia. Ma il

legame più forte è la comune avversione al comunismo. La mafia

legava il suo anticomunismo agli interessi della Dc; gli eversori

neofascisti, invece, a quelli dei servizi segreti che avevano ideato la

strategia della tensione per impedire al Partito comunista italiano di

accedere al governo. Apparati dei servizi segreti erano impegnati a

fare attentati, o a depistarli, piuttosto che a sventarli.



Lungo questa linea, nel sentirsi coinvolto in una guerra contro

l’ordine costituito e contro i nemici rossi dell’Occidente, il terrorismo

nero è stato contaminato da ogni forma di potere occulto che si

muovesse nella stessa direzione: massoneria di Licio Gelli, strutture

armate della guerra fredda (Gladio), servizi segreti italiani e stranieri. Tra i

paladini armati contro il pericolo comunista, anche la mafia è stata

coinvolta. Difficile smentire questo dato della nostra storia.