Quei racconti di Dumas dedicati a Napoli nel 1815

Alexandre Dumas scrisse diversi racconti dedicati alla città di

Napoli e li raccolse nel 1835 nel libro Il Corricolo, che era il nome

del mezzo di trasporto che utilizzava per percorrere la metropoli

partenopea, che all’epoca era la terza d’Europa per numero di

abitanti dopo Londra e Parigi. Nel testo si racconta di un gesuita

che aveva elaborato un itinerario per attraversare tutta la città da

un estremo all’altro stando sempre all’ombra, così da sfuggire alla

calura e ai colpi di sole.



Il gesuita e la mappa erano inesistenti, così come la possibilità di

stare sempre al fresco percorrendo qualsiasi città del mondo,

immaginiamo Napoli, dove palazzi che fanno ombra ci sono, eccome,

ma scarseggiano parchi e viali alberati. Dumas abbinava santità a freschezza,

perché solo un santo poteva fare il miracolo di trovare un percorso del genere e,

arrivando all’oggi, solo un amministratore “fuori dal comune”

potrebbe provare ad avvicinarsi alla mappa del gesuita napoletano:

percorrere una città grande, piccola o media con un numero così

alto di viali alberati e di parchi pubblici da sfiorare l’obiettivo di

passeggiare godendo di un’ombra permanente e di trovare frescura

anche nei giorni più assolati.



Se, dunque, l’obiettivo “tutto all’ombra” è un’utopia, cambiare le

nostre città alberando ogni tratto alberabile è un programma

assolutamente realistico. Perché non lo si prova a praticare?

Le spiegazioni più semplici sono due: costa poco e in più non

risponde al convincimento ossessivo di qualsiasi amministratore

locale: è un fallimento un mandato amministrativo senza nuove

opere pubbliche realizzate, senza diverse autorizzazioni a costruire

nuovi appartamenti e ridurre lo spazio non costruito, senza

gigantismo edilizio così da lasciare in eredità ai propri concittadini

una dose massiccia di cemento. Questa “ediliziomania” degli

amministratori locali, questa bulimia da cemento non risparmia

nessuno, non c’è nessun confine tra destra e sinistra su questo

punto, nessuna percepibile differenza di impostazione nel governo

della propria comunità tra forze politiche contrapposte. Il cemento

è stato ed è il principale disintegratore dell’etica pubblica in Italia.



La mania di grandezza si respira anche nei piccoli comuni, dove i

sindaci vogliono lasciare il segno con nuove costruzioni,

azzerando gli ultimi spazi liberi: si sono trasformati anche loro in

specialisti del cemento. In Italia su 105 capoluoghi di provincia ci

sono in media 24 alberi ogni 100 abitanti. Ma anche in questa

classifica, le città del Sud sono agli ultimi posti. Perciò mi rattrista

leggere programmi elettorali pomposi, esagerati, spesso copiati,

che tutto propongono tranne che rispondere a esigenze elementari

della vita associata, come se occuparsi delle piccole cose

quotidiane fosse miserevole, limitativo, non degno della “grande

politica”. Ma al contrario non c’è cosa più dignitosa per un

politico (che vive in luoghi degradati) di prendersi cura con

amore, umiltà e dignità di quel degrado e riempirlo di verde, di

alberi, di parchi, di viali, partendo dalle piccole cose tra cui,

appunto, considerare la presenza di luoghi freschi come un bene

pubblico oggi essenziale.



Ho un consiglio da dare agli amministratori locali, soprattutto

meridionali: si ponga fine alla politica delle costruzioni di case che

hanno trasformato i nostri luoghi in caserme urbane, che “hanno

circondato l’ambiente più che esserne circondati” (per dirla con

Franco Arminio). E si preferisca nelle assunzioni un giardiniere a

un ingegnere. Si solleciti in ogni regione una sacrosanta legge

perché nessun altro metro cubo venga offerto alla speculazione

edilizia e si concentri tutto sul recupero del già costruito, eccezion

fatta per nuove scuole, asili, biblioteche e quanto strettamente

necessario per migliorare i servizi pubblici. Che bello se un

candidato sindaco scrivesse nel suo programma: farò della mia

città la più verde d’Italia, con più alberi che cittadini, più viali

alberati che condomini, più giardinieri che impiegati. Ci sarà mai

un sindaco che proverà a tracciare un percorso di attraversamento

della propria città tutto (quasi) all’ombra?