Le Regioni strumento di crescita del divari in Italia

“Le rughe di una nazione sono altrettanto visibili di quelle di una persona”,

scriveva Emil Cioran. Paradossalmente, in Italia le rughe sono

maggiormente evidenti nelle istituzioni più giovani, cioè le Regioni, che

hanno acquisito una centralità nel dibattito politico che la loro giovane

esistenza e il loro scarso rendimento non lasciavano presagire. L’Italia,

infatti, non aveva nessuna tradizione regionale alle spalle. Esistevano,

prima del 1861, 7 Stati di diversa grandezza, ma nessuna Regione attuale è

sorta sul perimetro di quegli Stati preunitari, o perché troppo grandi (come

l’ex territorio borbonico, da cui sono state partorite ben 7 Regioni) o

troppo piccoli, come i Ducati di Parma e di Modena. L’unico territorio

preunitario che si è quasi interamente ritrovato nella dimensione regionale

è quello toscano.

Se 7 erano gli Stati preunitari, le Regioni sono 20. Ben 11 hanno una

popolazione inferiore a quella della sola città di Roma. Una dimensione

così sbilanciata impedisce di per sé una funzione di seria programmazione

territoriale.



A quale precedente, dunque, si dovette far ricorso per delineare i confini

regionali? Addirittura, a una suddivisione utilizzata a fini statistici dal

medico Pietro Maestri nel 1864, che a sua volta riprendeva i confini delle

Regioni militari dell’antica Roma. Dopo la presa di Roma nel 1870, si

aggiunse il Lazio alle 14 Regioni già individuate, che all’epoca inglobava

anche l’Umbria. Durante i lavori della Costituente ne furono individuate

altre tre ai confini dell’Italia: la Valle d’Aosta, il Trentino Alto-Adige e il

Friuli Venezia-Giulia, e fu separata l’Umbria dal Lazio. E si arrivò a 19.

Successivamente, nel 1963, fu apportata una modifica della Costituzione

per scorporare il Molise dall’Abruzzo.

Come è stato possibile che istituzioni senza una storia alle spalle e senza

un radicamento popolare siano diventate nel giro di qualche decennio così

decisive nella politica italiana? È questo uno dei casi clamorosi in cui la

maggiore visibilità di una istituzione non corrisponde minimamente alla

sua utilità.



Guardiamo ai dati sulla divisione della spesa pubblica: 57 % Stato

centrale, 30% Regioni, 8% Comuni, 2% province e aree metropolitane, 3%

altro. Nel giro di pochi decenni le Regioni da “cenerentole” delle

istituzioni si sono trasformate in luoghi di grande potere e risorse. La

tradizione municipalista è stata letteralmente stravolta: Regioni ricche,

Comuni poveri. La cosa assurda è che la spesa regionale è quasi

interamente trasferita dallo Stato, diversamente dai Comuni che debbono

concorrere con le tasse sui servizi alla tenuta dei loro bilanci. I presidenti

di Regione spendono senza doversi procurare le risorse che generosamente

erogano. Attraverso questa assurda condizione di privilegio i "governatori"

hanno assunto un ruolo centrale nella politica italiana e all'interno dei

partiti.



Vediamo in concreto lo scarto tra aspettative e risultati. Partiamo dal

superamento del distacco tra politica e cittadini che fu una delle

motivazioni principali del regionalismo. Nel 1970 votò alle prime elezioni

il 90% degli aventi diritto, negli ultimi anni la partecipazione si è ridotta a

poco più del 50%, con picchi di astensionismo sotto il 40%. In Liguria nel

2024 ha votato il 45, 97% mentre in Basilicata meno del 50%. In Abruzzo

il 52,2% e in Sardegna il 52,4%. Partecipazione ancora più bassa si è

registrata nel 2023 nel Lazio (il 37,20%) mentre nello stesso anno si sono

recati a votare solo il 41,6% dei lombardi e il 48% dei molisani. Nel 2022

hanno votato per il nuovo presidente della Regione il 49% dei siciliani e

nel 2021 il 44,33% dei calabresi. Nel 2014 in Emilia ha votato solo il

37,7% degli aventi diritto! Anche se all’interno di una costante caduta

della partecipazione elettorale, si vota di più nelle elezioni politiche o in

quelle comunali.



Passiamo alla sanità. Lo storico Silvio Lanaro in suo libro (L’Italia nuova.

Identità e sviluppo 1861-1988) ricordava che all’inizio degli anni Ottanta

del Novecento la speranza di vita di chi risiedeva nel Nord era in media di

quasi due anni inferiore rispetto a chi viveva al Sud. Attribuiva quella

disparità alla “mortalità da progresso”, cioè al fatto che lo sviluppo

industriale e lo stress da benessere causavano più tumori e infarti, mentre

un ambiente più incontaminato e meno sfruttato industrialmente, come

quello meridionale, consentiva quasi due anni di vita in più. Oggi si è

letteralmente capovolta la situazione, ma ancora nel 2001 non era affatto

così: i Calabresi, i Lucani, i Pugliesi, gli Abruzzesi e i Molisani vivevano

di più della media nazionale, mentre in Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria,

Friuli Venezia-Giulia e Lombardia la durata della vita era inferiore alla

media nazionale.



Cos’è cambiato in così pochi decenni per giungere ad un ribaltamento del

genere? Si può ragionevolmente pensare che possa avere inciso il diverso

funzionamento della sanità dopo il passaggio alle competenze regionali?

Indubbiamente, anche se assieme ad altri fattori. La regionalizzazione

della sanità ci ha resi e ci rende diversi di fronte alla vita e alla morte. La

questione era stata posta in maniera forte già nel 2016 dall’allora

presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Walter Ricciardi: “I fattori di

rischio per la salute restano distribuiti in modo omogeneo su tutto il

territorio nazionale, la disponibilità e l'accesso ai servizi, invece,

penalizzano i cittadini del Sud. Un esempio tipico dello sbilanciamento

dell'assistenza sono gli screening oncologici. Coprono la quasi totalità

della popolazione in Lombardia ma appena il 30% dei residenti in

Calabria”. Si spiegherebbe così “il capovolgimento dell’aspettativa di vita

degli ultimi decenni, dopo che per oltre un quarantennio il Paese ha

omogeneamente guadagnato in media 2 mesi di vita l’anno”.



Un’altra delle potenzialità tradite dalle Regioni riguarda lo sviluppo

complessivo dell’economia italiana. Certo, annoveriamo 4 territori fra i

primi 50 in Europa per reddito (Trentino-Alto Adige, Lombardia, Valle

d’Aosta, Emilia) ma anche 4 Regioni tra le peggiori 50 (Puglia, Campania,

Sicilia e Calabria). Nel 2000, però, l’Italia contava ben 10 Regioni

classificate tra le prime, e nessuna Regione italiana compariva nella

classifica delle 50 peggiori. Anche in questo campo, le Regioni hanno la

loro responsabilità per la forte incidenza sul debito pubblico e per la loro

scarsa capacità di migliorare i fattori di competitività del sistema. Sta di

fatto che le Regioni non sono servite al progresso del Sud, non sono state

in grado di diminuire la distanza economica e nei servizi con le aree

centro-settentrionali. Con la nascita delle Regioni nel 1970 il divario è

aumentato.



Nate con l’ambizione di riformare lo Stato centrale e di promuovere una

nuova classe dirigente, le Regioni si sono trasformate in uno di principali

ostacoli al miglioramento delle funzioni pubbliche e stanno riproponendo

una rifeudalizzazione della politica, ancora più accentuata nel Sud.



E mentre un tempo i politici regionali non vedevano l’ora di passare ad

altri livelli, oggi è difficilissimo smuovere un presidente dal suo ruolo, anzi

molti di essi vorrebbero restarci a vita. E anche se non hanno ottenuto il

terzo mandato, provano con ogni mezzo a condizionare chi gli succederà.