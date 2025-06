Mimmo Gangemi torna nelle librerie (dal 27 giugno) con un nuovo

romanzo ‘’A me la gloria’’ (Solferino) che attraversa un pezzo della storia

italiana, quella in particolare di Edda e Galeazzo Ciano.



È il 27 gennaio del 1930 quando lui la vede: una ragazza non ancora

ventenne, che fuma e conversa disinvolta a una festa sontuosa, noncurante

delle occhiatacce delle dame; lui, conte di bell’aspetto con fama di libertino,

rientrato in Italia dopo alcuni anni, la ricorda bambina e ne è

inspiegabilmente attratto. Non è bella come le altre donne che ha

frequentato ma è scintillante, tagliente e autoritaria, e soprattutto è

indipendente.



Si innamorano nel giro di due settimane. È il 24 aprile quando celebrano

il loro matrimonio, benedetto dallo sguardo fiero e approvante del

Duce: Benito Mussolini, il padre della sposa. Nel corso degli anni,

quel colpo di fulmine iniziale maturerà in un amore solido e

tenace, nonostante le ingerenze della politica, le isterie di lei e

l’irrequietezza di lui, i continui e reciproci tradimenti. Un amore

continuamente messo alla prova da una Storia che ha in serbo molti

colpi di scena, per Edda Mussolini e Galeazzo Ciano come per il resto

del mondo. Questo romanzo attraversa un tempo di acciaio e di sangue:

il patto tra Mussolini e Hitler, l’entrata in guerra, i rovesci del conflitto,

la parabola del fascismo dall’apice del consenso alla sua tragica fine.



Mimmo Gangemi chiama i suoi personaggi fuori dai libri di storia,

intrecciando amore e politica in una vicenda squisitamente umana

che ci porta nell’intimità delle stanze dove è nato, e si è drammaticamente

concluso, il regime fascista.



MIMMO GANGEMI, scrittore, ingegnere e giornalista, è autore di vari

romanzi, tra i quali “La signora di Ellis Island” (Einaudi 2011, Piemme

2019) e “Il giudice meschino” (Einaudi 2009), da cui è stata tratta

l’omonima fiction con Luca Zingaretti. Diversi suoi libri sono stati

tradotti in Francia.

Per Solferino ha pubblicato “L’atomo inquieto” (2022).