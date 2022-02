L'ANALISI. Salvini e il piano B per tornare al Nord

Dopo la clamorosa tranvata presa per l’elezione del Presidente della Repubblica (che fa seguito ad un altro paio di disastri in un anno) Matteo Salvini e’ lungi dal buttare la spugna e nel Consiglio Federale di martedi’ scorso ha avviato l’operazione simil Trump (cioe’ un Partito Repubblicano come quello americano sul modello pero’ trumpiano).Gia’ siamo alle critiche feroci su questo piano al punto che Linkiesta gli ha cosi’ scritto: ‘’…la cosa fa già ridere così, ma in realtà è ancora più stravagante di quanto appaia. Salvini probabilmente non lo sa, e chi gli regge i microfoni e i taccuini neppure, ma oggi il Partito repubblicano è un partito più sovranista, più illiberale, più populista della Lega di Salvini’’.Ma comunque e’ evidente che e’ fallito il piano A della Lega salviniana, quello cioe’ che prevedeva di essere lui il leader del centrodestra e di spostare l’asse del suo partito come una vera e propria forza politica nazionale, in grado cioe’ di parlare a tutto il paese, facendo dimenticare i proclami bossiani e salviniani della prima ora: le ampolle del Po, le ingiurie ai meridionali al limite del razzismo, la secessione del nord, le goliardate di Pontida che hanno addirittura anticipato di alcuni anni quelle dei fans di Donald Trump davanti la Casa Bianca, etc etc.Preso nella morsa di Giorgetti e dei Presidenti di Regione del Nord, il buon Salvini parerassegnato infatti al Piano B, che e’ magari piu’ nelle sue corde ed e’ piu’ facile da attuarsi,ovviamente perdendo la leadership dello schieramento (ammesso che ce ne sia uno) e forse delsuo stesso partito.Il Piano B e’ il ritorno alle origini, alla casa del Nord, cioe’ ai vecchi accampamenti mai distrutti inverita’ e sempre coltivati, con un occhio al Papete e uno ad un Sud che pure gli ha creduto e gli haportato qualche votarello. Non molti ma nemmeno pochi se pensiamo al punto di partenza e aquelle ampolle del Po e alle politiche apertamente anti Sud, che dalle nostre parti si sonobellamente dimenticate.Ora che non sa dove andare a sbattere, il Salvini lumbard torna a casa. Piu’ sicura ed accoglienteche quel parlamento romano, denso di insidie e tranelli, mentre Berlusconi vira al centro e laMeloni urla di un nuovo centrodestra ma in realta’ si rinserra anche lei nella comoda destra diopposizione sulle orme della prima Alleanza Nazionale.Per capire dove Salvini intenda andare, senza scomodare fumose interpretazioni escatologiche,basta del resto leggere le parole dello stesso segretario della Lega (che era Lega Nord prima dellespericolate virate). Sul Giornale di alcuni giorni fa, infatti, il manifesto di quello che egli stesso ha definito il programma del partito repubblicano in salsa italica, parla chiaro sul Salvini pensiero. Cosi’ ha scritto e cosi’ testualmente riportiamo: ‘’…Prima di tutto il sentimento nazionale che deve farci da guida e portarci a difendere gli interessi dei nostri cittadini. E ad apprezzare il grande lavoro fatto ogni giorno dai tanti sindaci, governatori, amministratori nelle nostre realtà locali, compresi i civici. Va apprezzata anche la loro richiesta di valorizzare le autonomie e le specificità territoriali. Bisogna cominciare dall'economia, dalla struttura reale che regge il nostro Paese: dal popolo dei piccoli e medi imprenditori, dei produttori e dei liberi professionisti, delle partite Iva. Questo popolo non chiede allo Stato sussidi o assistenza, ma di essere messo in condizione di lavorare e produrre, senza intralci, senza vessazioni, con una fiscalità non punitiva come quella attuale. Ci proponiamo di realizzare il nostro progetto di flat tax, in linea con le pratiche virtuose di detassazione di altri Paesi’’.Insomma, una botta al cerchio e una alla botte, allisciando le tentazioni autonomiste mai sopite dei presidenti di Friuli, Veneto e Lombardia (non e’ dato sapere se il pd Bonaccini intenda pure lui insistere sui progetti di autonomia differenziata), governate tutte e tre dal centrodestra (due dalle Lega in prima persona). Del resto quegli sciagurati progetti, rintanati per la pandemia, sono riapparsi nelle settimane scorse e il solerte Salvini non ha nulla di meglio che rifarsi paladino del nord operoso e virtuoso che non vuole dare da mangiare al sud inoperoso e sonnacchioso,facendo cosi’ cadere dolcemente il suo piano A. Alla faccia di chi in questo sud gli ha pure creduto e dato i voti!