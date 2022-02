CALABRIA. Qualcosa non quadra se coi soldi del PNRR si finanziano opere già in costruzione

Il PNRR è particolarmente importante per il Sud Italia. Nelle intenzioni della UE le risorse devono andare alle zone con maggiore disoccupazione.

Nella destinazione delle risorse PNRR ci sono passaggi che Ministri e Manager Pubblici dovrebbero chiarire ai cittadini della Calabria.

Consideriamo un’opera precisa, il completamento della banchina di ponente nel porto di Gioia Tauro.

Nel sito del Ministro per il Sud c’è scritto che la banchina è finanziata con le risorse del PNRR per 16.5 milioni, stessa affermazione è riportata nel sito della Conferenza delle Regioni, stessa affermazione è fatta nella pagina FB dell’on. Nesci sottosegretario per il Sud, il 3 febbraio 2022. E poi in tante altre notizie riportate dai giornali online.

Quindi tutto bene, il cittadino apprende che il PNRR ha finanziato quest’opera.

Qualcosa non quadra.



Dicembre 2016. Dopo una interlocuzione approfondita con sindacati, parti sociali, cittadini, la Regione Calabria approva il Piano Regionale Trasporti. Nel Piano una grande parte viene data al Porto di Gioia Tauro, per il quale sono pianificate varie opere, tra le quali “completamento delle opere inerenti banchina ovest”.

Marzo 2017. Il Piano viene valutato positivamente dalla UE.

Durante il 2017 si sviluppa l’interlocuzione con il Ministero delle Infrastrutture per avere il finanziamento sulle opere pianificate, dato che il porto è nazionale e deve essere lo Stato a finanziare le Infrastrutture portuali. L’interlocuzione non porta a nulla. Il Ministero non finanzia.

La Regione, ritenendo che la banchina di ponente sia decisiva, la finanzia con risorse derivanti dal Patto per la Calabria. Firma l’Accordo con l’Autorità portuale di Gioia Tauro, in cui al primo punto sono finanziati 16.5 milioni, con fondi FSC 2014-2020, per “lavori di completamento della banchina di ponente lato nord”, e completa il percorso con delibera 308 del 13 luglio 2018.

Dicembre 2018. Il Ministero dell’Ambiente esprime il parere VIA_VAS sull’opera.

Con i soldi disponibili ed il parere dell’Ambiente, l’Autorità Portuale sviluppa il progetto definitivo che viene approvato nel novembre 2019, indice la gara, aggiudica i lavori, nomina la commissione di collaudo. I lavori sono in fase avanzata come può accertare chiunque voglia.

Qualcosa non quadra.

Se i lavori sono stati finanziati dalla Regione con fondi FSC, che vuol dire che sono stati finanziati dal PNRR?

Sono stati finanziati una seconda volta? E i soldi FSC a chi vanno? La Regione è rientrata dei soldi FSC e li sta destinando ad altro? Si può finanziare la banchina Sud che lo Stato non ha mai voluto finanziare?

Tutto quanto visto per la banchina di ponente di Gioia, si può riscrivere per la banchina Margottini di Reggio Calabria. Pianificata nel 2016 e finanziata nel 2018 dalla Regione Calabria. Oggi, finanziata dal PNRR.

Qualcosa non quadra.

Siamo al rovesciamento della realtà. Un rovesciamento kafkiano.

Non è necessario che i parlamentari e il sottosegretario si congratulino con la Regione Calabria, ma assumersi il merito del finanziamento, è un po’ troppo.

I sindacati in differenti occasioni hanno richiamato l’attenzione.

Il Presidente Occhiuto dovrebbe chiarire ai cittadini che sta succedendo. Mentre negli altri grandi porti vengono finanziate nuove opere (quasi 1 miliardo tra Trieste (280 milioni) e Genova (650)), in Calabria si rifinanziano opere già finanziate dalla Regione e già in costruzione.

I Parlamentari europei, considerando che il PNRR è finanziato dall’UE, hanno il dovere di spiegare che succede.

Completare il porto di Gioia Tauro, nelle opere sul mare è necessario ed è fattibile, ma bisogna finanziare le opere non finanziate. Che senso ha finanziare le opere già finanziate?

Il porto è la più grande realtà della Calabria è può diventare ancora più importante con i completamenti infrastrutturali, ma con chiarezza e trasparenza.

*Università di Reggio Calabria

