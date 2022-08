CORSIVI. Ed è campagna elettorale

“Essere politicamente conservatori non significa essere contro il cambiamento, non significa affatto essere a favore sempre e comunque del mantenimento dello status quo. Significa una cosa assai diversa: significa essere contro il cambiamento come lo intendono i progressisti. Contro i contenuti, le scelte e i tempi che caratterizzano la politica progressista, e viceversa essere a favore di scelte e contenuti differenti”Ernesto Galli della Loggia detta la linea a Giorgia Meloni su Corriere della Sera . Arriverà’ risposta?



Come finirà l’incontro tra Calenda e Letta per coalizione comune? Enzo Amendola al Tg1 mattina ha detto:”La lettera che Calenda ha inviato è un tema su cui Letta, come sempre, in modo sempre molto responsabile, cercherà di costruire le convergenze”. Per Adnkronos invece si rafforza tra i dem la convinzione che l'ex ministro non sarà della partita. "Dirà di no", afferma all'Adnkronos un dirigente Pd che sta seguendo da vicino il dossier. Calenda il Giano bifronte dei Parioli.



“Un’altra cosa in cui sono radicale, la buona educazione. E questo me lo riconoscono proprio tutti. Non sono come quel presuntuoso di Calenda, che fa l’arrogante con me su Twitter anche di prima mattina. Io con lui ci parlerei volentieri, parlo con tutti, perché credo che la parola di ciascuno, anche di quello con le idee più lontane dalle mie, abbia un valore”. Fratoianni da pomo della discordia a grande cocomero di saggezza.



Mario Adinolfi annuncia la candidatura da capolista per l’Alternativa per l’Italia in Basilicata. Il non vaccinato vuole sfidare il ministro dei vaccini Speranza nella sua regione. Vedremo se anche in Lucania il pittoresco personaggio avrà un risultato zero come di recente registrato a Ventotene.



"La sinistra apre la campagna elettorale", in vista delle elezioni politiche del 25 settembre 2022, "candidando Di Maio e parlando di tasse. La destra di Salvini e Meloni la conosciamo: sovranisti e populisti. C’è un mondo che chiede di votare altro. Noi ci siamo #TerzoPolo". Così il leader di Italia Viva Matteo Renzi sui social.

Stai sereno Matteo.