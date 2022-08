CORSIVI. Campagna elettorale

Arriva Salvini oggi in Calabria. Ad accoglierlo il responsabile regionale della campagna elettorale Domenico Furgiuele. Scrivevo 13 mesi fa di questo parlamentare :”deputato della Lega indagato per mafia, lui sostiene di dover chiarire soltanto una presunta turbativa d’asta, vicenda tutta ancora da verificare in tutti i suoi aspetti investigativi e giudiziari. È anche il genero di Salvatore Mazzei (non proprio uno stinco di santo).

Il parlamentare sostiene che la sua carriera politica non ha mai incrociato le attività del suocero”. Di questi contesti fuori e dentro la Lega in Calabria non si è scaldato nessuno., anche giustamente.Sostanzialmente Furgiuele è solo un indagato di un processo che dura da troppo tempo.



Si vota il 25 settembre. Domenica. E quel giorno a Matera è annunciata da tempo la visita con messa officiata da Papa Bergoglio. Il senatore materano Saverio De Bonis, ex grillino approdato a Forza Italia, concorda con Tajani che il voto vada allargato anche al lunedì per dare a Silvio quel che è di Silvio. Matera val bene una messa.



Il partito giornale Repubblica esagera con i paragoni. Commento di Francesco Merlo dal titolo:”Questo non è l'Ulivo ma la Bad Godesberg della sinistra italiana” in cui si legge di Calenda raffigurato come Giorgio La Malfa. Si mescola rigore laico italico e socialdemocrazia tedesca. Un cocktail troppo scomposto.



“Calenda nuota nell’acqua di questo ventennio. Tecnicamente è come Di Battista. È un dibba, ma dei Parioli. Punta un tema senza una strategia complessiva: crea divisioni e rafforza la sua posizione. Così con rigassificatori e nucleare, dei quali (è evidente) non sa nulla” Dalla pagina fb di Giuliano Santoro cronista politico del Manifesto.