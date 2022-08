CORSIVI. Elezioni sotto il sole d’agosto

La corazzata Fratoiankin, dopo il patto Pd, Azione, +Europa, comunica che “le condizioni sono cambiate” e che dunque “sono in corso riflessioni e valutazioni che necessitano tempo ulteriore”. La chiosa del Foglio restituisce il clima fresco anguria di Verdi e Si. Letta aspetta una chiamata, i compagni follower spingono Fratoianni e Bonelli per alleanza con Conte. Enrico ascolta il Lolli di Godot.

Al Nazareno sono considerate inopportune e ineleganti le considerazioni di Maria Elena Boschi, secondo cui Emma Bonino avrebbe detto 'No' a Matteo Renzi "perché nel 2014 non è stata confermata ministro degli Esteri". Il giudizio sulla ex commissaria europea, più volte ministro, un personaggio che ha inciso sui diritti civili non solo in Italia -è il ragionamento dem- lo dà la storia, mentre il rancore non è una categoria della politica. Stai serena Maria Elena al Pd sono diventati radicali.

Il suo nome è nessuno?

Renzi "Ho rifiutato il diritto di tribuna del Pd". Ma dal Nazareno smentiscono: "Mai offerto". Poco prima su Fb: "A chi mi chiede se useremo il diritto di tribuna rispondo: mi chiamo Matteo Renzi, io, non Luigi Di Maio. Meglio rischiare di perdere il seggio che avere la certezza di perdere la faccia”.

A Claudio Velardi piace la coerenza di Renzi e lo sostiene dal suo podcast “Impressioni di settembre” che oltre alla tribuna offre a Renzi anche il suo autorevole voto contro “la pessima ammucchiata” Calenda-Letta. Un Lothar c’è. Mandrake invece?

Unione Popolare (la lista che tiene insieme Manifesto, Potere al Popolo, Rifondazione Comunista e DeMa di Luigi De Magistris) starebbe chiudendo le liste e oggi dovrebbe presentare simbolo e candidati. Ci sarebbero anche nomi noti e inaspettati e molti scappati di casa. Poi la raccolta firme. Ne servono 36.750 per la Camera e 19.500 per il Senato. Servono anche cappelli di paglia per raccoglierle sotto il sole d’agosto.

