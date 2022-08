CORSIVI. Elezioni, ma l'Unità è sparita dalle edicole da anni

“Si sposta sui tavoli romani la vera partita delle candidature. In attesa di conoscere il vero perimetro delle alleanze i coordinatori regionali fanno la spola tra Roma e la Basilicata e la “base” trema” titola Cronache lucane. Fa eco dalla Calabria il fustigatore della politica Gianfranco Bonifiglio “ Tanto si compie tutto a Roma nelle ovattate stanze del potere con aria condizionata e mille privilegi”. È così in tutte le regioni. Benvenuti nel centralismo antidemocratico.

Intanto la rubrica “Tacco e spillo” segnala che Svimez ha fatto presente che il Pil di Basilicata per quest’anno svolazzerà attorno ad un misero 2,1% come il terzo peggiore di tutt’Italia e solo dietro le disastrate sorelle meridionali Molise e Calabria. Ai politici che fanno finta di non vedere segnaliamo la celebre frase di Bob Kennedy “Il PIL non misura né la nostra arguzia né il nostro coraggio, né la nostra saggezza né la nostra conoscenza, né la nostra compassione né la devozione al nostro paese”. Di arguzia e coraggio in effetti al Sud se ne vedono poco.

Non esiste la candidatura di Emanuele Alberto di Savoia. Lo precisa l’erede al trono dal suo profilo Facebook “È una bufala!!! Non ho nessuna intenzione di candidarmi alle prossime elezioni. Se un giorno dovessi farlo, lo farei con un mio proprio partito e sarei io ad annunciarlo! Grazie e buon estate”. Dagospia e Tag23 avevano lanciato la balla monarchica prendendo spunto da un’intervista di due pagine sul Giornale.

Da Palazzo Chigi, sia detto subito, la circostanza è smentita con nettezza e bollata alla voce di una "ricostruzione fantasiosa". Ma Repubblica gioca in apertura di sito sul retroscena “Cingolani e Panetta ministri per Meloni suggeriti da Draghi: il sospetto della Lega”. Un retroscena o una cazzata direttore Molinari?

Il segretario regionale del Pd di Basilicata Raffaele La Regina su Twitter: “Congressi di circolo unitari ovunque. #BentornataUnità, un bel titolo per la nostra festa”. Peccato che l’omonimo giornale sia sparito da anni.