CORSIVI. Campagna elettorale, che casino...

“A oggi solo il 31,8% dell’elettorato sa chi votare. Un elettore su tre è orientato, il resto è un mare aperto. Segno che è tutto in evoluzione” Parola di Corlo Buttaroni sondaggista di Tecne’.



Autorevole ex ministro democrat mi scrive: “Letta purtroppo ha sbagliato tutto e non escludo per niente che sia costretto a dimettersi dopo la sconfitta”



“Mi auguro non venga la tentazione di scaricare paracadutati nei territori perché adesso bisogna giocarsela in ogni collegio o con persone della società civile che abbiano una grande autotevolezza e stima da parte degli elettori oppure con coloro che nei partiti sono molto radicati nei territori". Bonaccini ieri dopo la frittata Calenda. Molti paracaduti restano chiusi.



«Forza e onore». Carlo Calenda si trasforma nel gladiatore nell’invitare i suoi a non rispondere ai tweet di

fuoco di Pd , cocomeri e tutto il cucuzzaro. La conclusione del post del leader di Azione è il motto di Massimo Decimo Meridio interpretato da Russell Crowe ne Il gladiatore. Poi comunque si è scatenato l’inferno. Sia nel film che su Twitter.



Mario Draghi resterà al suo posto come presidente del Consiglio. La notizia è stata data da Affari Italiani, che cita una fonte accreditata. Tutto il casino della campagna elettorale d’agosto per nuove larghe intese con Meloni e Letta. Considerato che è fantapolitica inventatevi qualcosa di più divertente.



