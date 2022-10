ELEZIONI. Dopo il voto le notizie in attesa del Governo

🔴 Sud Corea e Stati Uniti lanciano 4 missili sul mar del Giappone contro bersagli simulati. Uno si schianta al suolo per errore e crea paura tra gli abitanti di una città costiera. Gli Usa chiedono riunione Onu. Kim Jong-un se la ride in qualcuna delle sue dodici ville imperiali.

🟠 Polemiche in Francia per il collo alto di Macron ad una cena ufficiale.

Il presidente francese ha abbandonato camicie e cravatte in nome della «sobrietà energetica». Vestiremo alla dolce vita.

🟡 Entro il prossimo anno tutti i cellulari avranno lo stesso caricabatteria. La misura dell’Ue ridurrà i rifiuti elettronici. Alimentazione forzata anche per Apple.

La mela omologata.

🟢Migliaia di professionisti ogni giorno entrano negli ospedali italiani, ingaggiati da cooperative esterne su affidamento delle aziende sanitarie, per coprire i sempre più numerosi buchi d’organico. Pagati per un singolo turno (di solito 12 ore), in un campo sostanzialmente senza regole. I medici a gettone.

🔵 Oggi è la mondiale degli insegnanti, Google li omaggia con un doodle.

L’’Unesco chiede stipendi più dignitosi. Ma c’è chi si attrezza in Italia.

Arrestato il provveditore di Sondrio Fabio Molinari: "Pressione sui presidi per assumere giovani in cambio di denaro".

🟣 Be real È un'app francese, lanciata nel 2020 e ideata da Alexis Barreyat e Kevin Perreau. Fino alla metà di quest'anno è rimasta semi sconosciuta, ma negli ultimi mesi ha ottenuto fama e ha conquistato un gran numero di giovani in Italia. Lo slogan di BeReal è Your friends are real (I tuoi amici sono reali). Arriva la notifica e scatti due foto. Al tuo primo piano e alla prospettiva che hai di fronte. Presto ci finirete anche voi. Il neorealismo dei social.

🔴 Dietro l’omicidio di Darya Dugina, figlia del filosofo ultra-nazionalista russo Alexander Dugin, ci sarebbe Kiev. Lo scrive il New York Times riprendendo fonti degli 007 americani. “ Se informati noi ci saremmo opposti”

Dare il Nobel della Pace a Zelensky sarebbe un danno alla pace.

🟠 Una mobilitazione di piazza per chiedere la pace. A invocarla, alla luce dell'escalation nella guerra tra Russia e Ucraina e la minaccia nucleare sempre più pressante, sono da campi opposti il leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte e il governatore della Campania del Pd Vincenzo De Luca. Come aiutare a far vivere le ragioni della sinistra.

🟡 Il consiglio regionale della Puglia ha bocciato la proposta di legge che era stata presentata dal consigliere regionale del Pd, Fabiano Amati, perché non farebbe parte del programma di governo stilato nel 2020. Bocciatura sostenuta anche da 5 stelle che ritengono che il tema non sia di competenza regionale. Come aiutare a far morire le ragioni della sinistra.

🟢 “Lo scorso marzo dissi a un convegno a Genova con Marco Cappato che la vita è un dono di Dio e, se diventa insopportabile, l’eutanasia è un atto d’amore perché c’è un’autodeterminazione e, quindi, spiritualità”

Don Giulio Magnani parroco sospeso a divinis per le sue omelie su fine vita e famiglie arcobaleno. La nuova sinistra

🔵 Durante la pandemia di Covid-19 in Svizzera sono state applicate delle regole speciali alla distribuzione controllata di eroina. Il Governo ha deciso di mantenerle perché l’esperimento ha funzionato bene per i tossicodipendenti.

Ridurre il danno per fare danno alle mafie.

🟣 Direzione nazionale del Pd dopo il voto. Streaming per tutti gl’interventi non solo per quello di Letta.

Il bello della diretta

⚫️ Il vero cancro del Pd sono le correnti. Ma non perché non vada bene che ci siano aree politiche che hanno in qualche misura sensibilità diverse ma perché le correnti del Pd sono degli oggetti imbalsamati, con dei capi correnti che da sempre stanno al governo.

Enza Bruno Bossio

Correa Correttrice correntizia

⚪️ Ma se si scegliesse ora di cambiare il segretario, forse anche il nome, che cosa racconterà il Pd al Paese nelle prossime settimane?

Luciano Violante il temporeggiatore

🟤 Zerocalcare ha pubblicato un nuovo fumetto in cui racconta la storia di un viaggio a Shengal, città irachena nella terra degli ezidi, dove nel 2014 cinquemila persone sono state uccise dall’Isis, centinaia sono morte di fame e di sete e più di seimila donne e bambini sono stati rapiti e ridotti in schiavitù. Fatta una guerra si dimentica l’altra. Finché ci sono gli Zerocalcare c’è speranza di non dimenticare.