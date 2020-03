CORSIVI. A casa... Tutto il resto è noia

È ovvio che se ci salviamo è l’ennesimo colpo di fortuna italico... Siamo infatti un paese poco serio... Quelli proclamano lo sciopero... questi del Nord non si capisce che cavolo vogliono.... E’ risorto pure Renzi... Viene voglia di dire: andatevene a farvi strabenedire.

La verita? Stiamo in casa ragazzi che o ci salviamo noi o non ci salva nessuno. La rovina di queste ore sono poi questi presunti intellettualini del pero... intenti a discettare sul nulla e a spaccare il capello sull’onda forse di qualche manuale letto pure male a scuola... Fermateli!!!

Ci dobbiamo battere anche per loro!!! Obbedite al Governo...tutti... anche chi non la pensa come Conte... Il domani per mandarlo via ci sarà solo se la sfanghiamo ora...



Quindi a casa... tutto il resto è noia (cit. Franco Califano)