CASTROLIBERO. Il prof: non verrò al Consiglio d'istituto: servono gesti più forti

(Riceviamo e pubblichiamo)Abbiamo il dovere di stare dalla parte dei nostri studenti.Ho ricevuto ieri la convocazione del Collegio dei docenti dell’IIS “Valentini-Majorana” con all’ordine del giorno “possibili strategie per il recupero del rapporto insegnamento-apprendimento”. Considero questa iniziativa sbagliata e completamente avulsa da quello che sta succedendo in questi giorni. Ho, pertanto, maturato la decisione di non parteciparvi.Credo che evidentemente non si sia ben compreso che la rottura profonda del patto educativo della nostra comunità non può essere sanata continuando a perseguire una impostazione pervicacemente burocratica.La nostra scuola è al centro della attenzione della pubblica opinione nazionale da più di dieci giorni. È entrata nell’Aula solenne della Camera dei Deputati con una interpellanza parlamentare; è intervenuto il governo con due Ministri, quello dell’Istruzione e delle Pari Opportunità, è in atto una ispezione e sono aperte indagini della Magistratura. Gli studenti e le famiglie stanno raccogliendo le firme per chiedere la rimozione della dirigente scolastica. Cosa deve accadere ancora per accorgersi che ha davvero poco senso preoccuparsi dei topi quando l’intero edificio sta bruciando?E’ necessario che le istituzioni tutte, a cominciare dalla nostro istituto, producano atti in grado di operare una radicale azione interruttiva di quanto sta accadendo.Soltanto questo potrà consentire un sereno e normale ritorno in classe.Si convochino piuttosto il Collegio dei docenti e il Consiglio di Istituto per proporre e organizzare la partecipazione degli insegnanti alle attività di autogestione, magari promuovendo un confronto sui temi sottesi dalla pratica dell’educazione di genere. Si aderisca, inoltre, alla manifestazione dei nostri studenti e di tutti quelli della regione che si svolgerà il prossimo venerdì 18 febbraio a Cosenza.Sarebbero questi i primi atti responsabili e di forte valenza istituzionale che bisognerebbe compiere.COME EDUCATORI E FAMIGLIE ABBIAMO UN SOLO DOVERE: ESSERE DALLA PARTE DEI NOSTRI STUDENTI SENZA SE E SENZA MA SUI TEMI DA LORO SOLLEVATI.Sono gli studenti, la loro sicurezza, il loro benessere, la loro crescita umana, civile e democratica l’unica ragion d'essere della scuola.Alle altre istituzioni, a cominciare dal Ministero della Istruzione, attraverso le procedure previstedalla legge, il compito di chiudere immediatamente, con i provvedimenti dovuti, annunciati dalGoverno in Parlamento, questa dolorosa vicenda una volta per tutte.Cosenza, li 13 febbraio 2022*Docente di Filosofia e Storia dell’IIS “Valentini-Majorana” di Castrolibero-