SAPIENS. Disinformazione sugli Uiguri e scarsa sorveglianza di Youtube e Twitter

Il proprietario di un piccolo negozio nella Cina occidentale, un operaio di un'azienda tessile, una pensionata di 80 anni, un tassista. Tutti a realizzare video per accusare Mike Pompeo, ex segretario di Stato americano con Trump presidente. Per esprimere indignazione nei confronti di chi, a loro avviso, aveva detto cose false sulla realtà degli Uiguri e dello Xinjiang accusando la Cina di aver commesso violazioni dei diritti umani. I video diffusi, però, sono stranamente molto simili, quasi identici.

Secondo il negoziante, "Pompeo ha detto che noi uiguri siamo rinchiusi e non abbiamo libertà", e ha aggiunto: "Siamo molto liberi ora”.

"Nel nostro Xinjiang non c'è niente di simile", e "Siamo molto, molto liberi qui", ha detto il tassista.

"Siamo molto liberi", il pensionato.

"Le nostre vite sono molto felici e molto libere ora", ha detto l'operaio dell'azienda tessile.

Secondo il New York Times e Pro Publica (organizzazione non a scopo di lucro di giornalismo investigativo) che hanno studiato queste e altre migliaia di clip simili, esse sono il frutto di una campagna di disinformazione orchestrata dal regime cinese.

Video per presentare scorci di vita spontanei dello Xinjiang, tanto che non sono visibili loghi o altri segni. Tuttavia, presi insieme, i video iniziano a rivelare indizi di un coordinamento più ampio, come i sottotitoli in inglese nelle clip pubblicate su YouTube e altre piattaforme occidentali. L'operazione ha consentito al regime di produrre e diffondere migliaia di video in cui cittadini cinesi negano abusi contro le proprie comunità e rimproverano funzionari stranieri e multinazionali che osano mettere in discussione il rispetto dei diritti umani nello Xinjiang. La campagna è uno degli sforzi più elaborati della Cina per plasmare l'opinione pubblica globale, e, fatto ancora più grave, Twitter e YouTube stanno giocando in essa un ruolo chiave.

Sono molti gli elementi che hanno consentito a NYT e Pro Publica di individuare i contorni di una massiccia campagna di disinformazione.

Il dialogo in centinaia di video contiene frasi e strutture simili, spesso identiche. La maggior parte dei video sono in cinese o uiguro e seguono lo stesso script di base: il soggetto si presenta e spiega come la sua vita felice e prospera significhi che non esistono politiche repressive nello Xinjiang. Una frase molto ricorrente è: "Sono un uiguro nato e cresciuto nello Xinjiang." "Nato e cresciuto" viene detto in almeno 280 degli oltre 2.000 video. In più di 1.000 video, le persone affermano in maniera identica di essersi imbattute di recente nelle osservazioni di Pompeo, la maggior parte delle quali "su Internet" o su piattaforme specifiche come Douyin, versione cinese di TikTok: "Su Internet, ho visto alcune osservazioni inappropriate di Pompeo sui diritti umani degli uiguri dello Xinjiang".

L’espressione "Stai dicendo un'assurdità totale", e varianti simili, si può ascoltare in più di 600 video.

La campagna è iniziata dopo che il Dipartimento di Stato ha dichiarato, il 19 gennaio, che la Cina stava commettendo un genocidio nello Xinjiang. In pochi giorni, i video che criticavano Mike Pompeo hanno iniziato ad apparire su un'app chiamata “Pomegranate cloud” di proprietà del braccio regionale del quotidiano ufficiale del Partito Comunista, People's Daily. Il nome dell'app è un riferimento a uno slogan di propaganda che invita le persone di tutti i gruppi etnici in Cina a essere unite come i semi di melograno. Da lì, i video sono spesso passati su altre piattaforme cinesi prima di farsi strada su siti di social media globali come Twitter e Youtube. Su Twitter le clip sono state condivise da più di 300 account dai cui post era facilmente desumibile come non si trattasse di utenti normali. Gli account spesso pubblicavano messaggi identici ma con una stringa casuale di caratteri senza apparente significato: quattro lettere romane, cinque caratteri cinesi, o tre simboli come percentuale o parentesi. Queste stringhe sono state trovate in circa tre quarti dei tweet, e sono immesse allo scopo di variare leggermente il testo per aggirare i filtri automatici anti-spam.

Tutti gli account erano stati registrati solo negli ultimi mesi; molti di essi non hanno followers, tanti altri meno di cinque. La maggior parte dei loro tweet sono stati pubblicati tra le 10 e le 20, ora di Pechino. Il testo di molti tweet conteneva tracce di codice informatico, il che fa intendere che erano opera non di utenti veri ma di un software.

I diplomatici cinesi, sempre più abili sui social media, e le agenzie di stampa statali hanno diffuso le testimonianze a un pubblico di milioni di persone in tutto il mondo. Le piattaforme occidentali come Twitter e YouTube sono vietate in Cina per paura che possano essere utilizzate per diffondere messaggi politici, che è il modo in cui i funzionari cinesi utilizzano queste piattaforme nel resto del mondo. Sono, in sostanza, veicoli di propaganda ad alta velocità per Pechino. In pochi giorni, i video che stabiliscono la versione della realtà del Partito Comunista possono essere girati, modificati e amplificati su Internet a livello globale. Il proprietario del negozio ha candidamente dichiarato che le autorità di propaganda locali avevano prodotto la clip. Quando gli è stato chiesto dei dettagli, ha dato il numero di telefono di un funzionario che, chiamato, dai giornalisti, non ha mai risposto. Altre sette persone nei video hanno rifiutato di essere intervistate o non sono state raggiunte. Un altro elemento che suggerisce un coordinamento governativo cinese, è che tutti i video fanno riferimento alle denunce di Pompeo che le agenzie statali cinesi hanno diffuso nello stesso periodo. A partire dalla fine di gennaio, i lavoratori del governo in tutto lo Xinjiang hanno tenuto incontri per "parlare e mostrare la spada" contro le "menzogne anti-cinesi di Pompeo". L'efficacia delle clip come propaganda deriva in parte dal fatto che probabilmente saranno l'unico sguardo della maggior parte delle persone nello Xinjiang. Le autorità cinesi hanno vanificato gli sforzi di giornalisti e altri per ottenere l'accesso senza restrizioni ai campi di indottrinamento dove centinaia di migliaia di musulmani sono stati inviati per la rieducazione. Durante i tour guidati dal governo nella regione, a diplomatici e giornalisti stranieri è stato permesso di parlare con la gente del posto solo sotto gli occhi vigili dei funzionari cinesi, spesso in ambienti che sembravano frutto di una sceneggiatura preordinata.



Per le piattaforme occidentali che ospitano le testimonianze dello Xinjiang, il fatto che non siano immediatamente evidenti come propaganda di stato rappresenta una sfida. Per promuovere la trasparenza, YouTube e Twitter etichettano account e post associati ai governi, ma su questi video non è stata apposta nessuna etichetta. YouTube ha affermato che le clip non hanno violato le sue linee guida della community, mentre Twitter ha rifiutato di commentare i video, aggiungendo che rilascia regolarmente dati sulle campagne che può "attribuire in modo affidabile ad attività legate allo stato". Gli account non hanno caricato clip direttamente su Twitter. Il sistema utilizzato è stato quello di postare collegamenti a video su YouTube, oppure di ritwittarli dopo che erano stati pubblicati da altri account che hanno spesso diffuso copie degli stessi video più o meno nello stesso momento. Quasi tre quarti delle clip copiate sono state pubblicate da account diversi entro 30 minuti l'una dall'altra. Ciò suggerisce che i post fossero coordinati, anche se i resoconti non avevano una connessione evidente. La maggior parte di questi account, sette su Twitter e quasi due dozzine su YouTube, hanno pubblicato dozzine di video. Gli account sembrano essere serviti esclusivamente come magazzini per archiviare le clip, rendendo più semplice la condivisione da parte di altri account nella rete.



Due mesi dopo, un'altra ondata di video, girati nello stesso stile e distribuiti in modo simile, ha attaccato marchi di abbigliamento internazionali che hanno espresso preoccupazione per possibili abusi sul lavoro nelle industrie tessili e del cotone dello Xinjiang. Gli account su YouTube hanno attirato più di 480.000 visualizzazioni. Le persone su YouTube, TikTok e altre piattaforme - utenti senza alcun legame apparente con la campagna di influenza - hanno citato le testimonianze per sostenere che tutto va bene nello Xinjiang. I loro video hanno ricevuto centinaia di migliaia di visualizzazioni aggiuntive. È perciò evidente il danno enorme arrecato alla causa degli Uiguri. Dal governo cinese, ma con la collaborazione, potremmo dire con la complicità, delle potenti piattaforme del web.



I video hanno avuto un impatto ancora peggiore e personale per un’attivista che vive in esilio negli Stati Uniti dal 2005. Essi mostrano i familiari di Rebiya Kadeer, 74 anni, che il governo cinese ha accusato di favoreggiamento del terrorismo. In una clip, due delle nipoti della signora Kadeer si scagliano contro Pompeo, e lei ha dichiarato che era la prima volta che sentiva le voci dei suoi parenti da anni: le aveva viste solo da neonate! "Alcune persone crederanno a questi video e crederanno che gli Uiguri stiano vivendo una vita felice", ha detto. “Non possiamo dire che abbiano rinchiuso tutti. Ma quello che dicono in questi video non è vero. Sanno che non stanno dicendo la verità. Ma devono dire quello che il governo cinese vuole che dicano”.