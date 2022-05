LIBRI. Città del Sole edizioni torna a Torino per il Salone del Libro

Cuori selvaggi è il tema della XXXIV edizione del Salone del Libro di Torino che si terrà da oggi 19 al 23 maggio. E forse, non c'è tema migliore per esprimere l'urgenza della risalita di cui l'uomo contemporaneo necessita. Il Salone, diretto dallo scrittore Nicola Lagioia è riuscito a rilanciare la kermesse (quasi sul punto di essere trasferita a Milano).

Città del Sole edizioni torna a Torino, al Salone del Libro, dopo quattro anni di assenza. La Regione Calabria, grazie al concreto impegno della vicepresidente della Giunta Giuseppina Princi, ha allestito uno stand nel quale gli editori calabresi (27 in totale) potranno esporre e vendere i loro volumi, nonché presentarli al vasto pubblico del più importante Salone del Libro europeo dopo quello di Francoforte.

Un anno particolare, questo, per la casa editrice che si avvia a festeggiare, il prossimo mese di giugno, il 25° anno di attività. Con 1.300 titoli pubblicati la Città del Sole edizioni ha conquistato un posto di rilievo nella categoria medio-piccola degli editori italiani, soprattutto nel campo della saggistica e del libro d’inchiesta. E proprio in questa edizione 2022 del Salone, e coerentemente con lo spirito dei tempi che induce a riflessioni sul presente, un ampio spazio è stato riservato alla Saggistica.

Il tema centrale “Cuori Selvaggi”, invita la comunità di lettori e lettrici a correre selvaggiamente verso un orizzonte fatto di sentieri ancora non battuti e diventa anche il luogo in cui esplorare temi come l'amicizia, la pace tra i popoli, il dialogo e l’amore per la cultura.

Gli editori Franco Arcidiaco & Antonella Cuzzocrea si riconoscono pienamente nel tema indicato dal Salone e faranno la loro parte con l’impegno che li ha sempre contraddistinti.

Due le presentazioni ufficiali programmate: lo scrittore e cineasta Pietro Criaco presenterà il suo romanzo storico “L’idea che ci univa” e il giornalista Bruno Gemelli presenterà la sua raccolta di saggi “Il pappagallo silenzioso”.

Lo stand della Regione Calabria si trova nel padiglione OVAL V162-W161.