L'APPELLO. Per una biografia di p. G.B. Familiari da San Lorenzo

(ReP) Carissimi amici, da vario tempo mi sto interessando di padre Giambattista Familiari da San Lorenzo, missionario cappuccino (San Lorenzo1866 - Reggio Cal. 1927).



Mi aiutano nel lavoro i Rev.mi PP. Cappuccini, padre Petro Ammendola e padre Gianluca Crudo insieme a don Domenico Nucara, parroco di San Lorenzo.



Padre Familiari: chi? Giovanissimo, scoprì la triplice vocazione di sacerdote, cappuccino e missionario. Diciottenne partì per la Turchia e studiò nell'Istituto apostolico di Buggià, un villaggio vicino Smirne. Presi i voti di monaco cappuccino e fu ordinato sacerdote nel 1889. Operò da missionario in Turchia, in Grecia e in Russia. Rientrò in Italia dopo trent'anni di lontananza. Scrisse molto: Saint Polycarpe (La vita di), Le colonie della Magna Grecia in Calabria, La mia missione in Russia, Il Convento della Consolazione di Reggio Calabria, Cronache levantine, Nuova vita e miracoli del Venerabile padre Gesualdo da Reggio, di cui rinverdì la devozione, quale Vice Postulatore. Pubblicò numerosi articoli sulle prestigiose riviste Bessarione e Rivista Internazionale, nonché sul Bollettino francescano. Si spense nel Convento di Reggio nel 1927 tra il compianto generale.



Prima di passare alle stampe vorremmo lanciare un appello a tutti voi. Vi chiediamo di condividere con noi libri, articoli, fatti e quant'altro riguardante la vita e le opere di questo grande padre cappuccino, autentica gloria laurentina, definito da un suo confratello "Lucerna ardens et lucens. Missionario dalla possanza pentecostale. Emulo dell'apostolo Paolo". In attesa di riscontro, vi ringraziamo in anticipo.