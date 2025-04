SUD, intellettuali e politica. Una discussione a Milano. Intervista a Franco Ambrogio

Un paio di settimane fa una Fondazione lombarda, di Milano, la Fondazione

Corrente, ha organizzato nel capoluogo di quella regione una giornata per

discutere su Intellettuali e politica, con l’occhio rivolto al Mezzogiorno.



Si, a Milano, a mille e passa km da noi, a discutere di Mezzogiorno d’Italia..

La Fondazione Movimento di Corrente ETS, diretta, oggi, da Giorgio Bigatti,

docente di storia economica alla Bocconi, è nata nel 1978 su iniziativa di

Ernesto Treccani, di Lidia De Grada Treccani e di artisti e intellettuali amici da

sempre come Raffaellino De Grada, Vittorio Sereni, Alberto Lattuada, Mario

Spinella e Fulvio Papi, con lo scopo di incrementare lo studio del periodo di

rinnovamento culturale che va dal Movimento di Corrente al Realismo.

Insieme allo Studio Ernesto Treccani, la Fondazione ha sede nella cosiddetta

Casa delle Rondini, con la facciata interamente decorata da maioliche

policrome a opera di Ernesto Treccani, in via Carlo Porta a Milano.



La giornata su “Intellettuali e politica” è stata la conclusione di una iniziativa,

sviluppatasi dal novembre 2024 alla fine dello scorso febbraio, avente per

tema “ Melissa 1949-2024, una strage dimenticata”, con al centro la

straordinaria mostra fotografica di E. Treccani sulla vita quotidiana dei

contadini di quella comunità. Nella stanza della mostra erano, anche, esposti

in una teca uno scarpone di una delle vittime dell’eccidio e una vecchia

bandiera della sezione comunista di Crotone. Il dibattito conclusivo,

coordinato e con l’interlocuzione attiva di Giorgio Bigatti e Francesco Giasi,

direttore della Fondazione Gramsci, ha visto impegnati intellettuali e

accademici che hanno analizzato figure come, per citarne alcuni, Carlo Levi,

Rocco Scotellaro, Ernesto De Martino, Anna Maria Ortese, Danilo Dolci e

dalla Calabria è salito a Milano il nostro Franco Ambrogio, una vita in politica,

una vita nel PCI dove è stato dirigente di primo rango regionale e nazionale,

saggista, oggi osservatore attento e animatore culturale e politico, invitato a

parlare di Mario Alicata, l’intellettuale-dirigente del PCI, artefice dei grandi

movimenti meridionalisti del dopoguerra.



Ambrogio, di cosa per la precisione avete di scusso a Milano?

Il rapporto fra intellettuali e politica in anni decisivi per il Mezzogiorno,

nelle sue varie sfaccettature, analizzato all’interno stesso delle personalità

e delle opere dei protagonisti del confronto culturale e politico, in quegli

anni, e delle loro diversità. I contributi sono stati di grande interesse

(saranno pubblicati in un volume) e alcuni docenti universitari hanno

riferito della partecipazione dei giovani ai corsi di studio dedicati ad

alcuni di loro. La riflessione ha offerto un quadro d’insieme delle

dinamiche sociali, politiche e culturali derivanti dalla disgregazione del

blocco di potere che aveva dominato nella società meridionale, in

alleanza con i ceti dirigenti del nord, fin dalla formazione dello Stato

unitario. E’ nell’ambito di questa realtà dinamica che va visto l’apporto

degli intellettuali e il loro rapporto con la politica e in particolare con i

movimenti che fecero assumere alle classi subalterne, fini a quel

momento escluse dalla vita politica e statale, un ruolo di protagoniste

nella democrazia italiana.



Non ti è suonato strano che di questo si discuta nel capoluogo lombardo e

poco, o niente, nel sud che sarebbe diciamo così più interessato in prima

battuta?

E’ stato, innanzitutto, emozionante e sorprendente trovare nel cuore di

Milano un concentrato di tesori artistici e di saperi storici e culturali sulla

Calabria. A proposito dei pregiudizi! Nell’opuscolo di accompagnamento

alla mostra fotografica, ad esempio, la figlia di Treccani ricorda con

familiarità persone e famiglie di Melissa che avevano ospitato il padre nel

corso di moltissimi anni. Treccani, tra l’altro, era stato anche assessore al

comune di Melissa, quando nel 1953 Mario Alicata fu eletto sindaco.

Giorgio Bigatti analizza quegli anni con competenza ed efficacia.

L’antropologo Francesco Faeta, che ha insegnato anche ad Arcavacata,

sintetizza i suoi studi sui contadini di Melissa, la loro vita e le loro lotte. E’

stata, dunque, tutt’altro che una rievocazione retorica. Una giornata di

studio che dimostra come l’Italia possa essere meno banale e frantumata

di come le cronache politiche quotidiane vogliono mostrarci.

Naturalmente, alla fine sono venuti a salutarmi due catanzaresi di Milano

che mi hanno detto essere familiari di alcuni compagni catanzaresi che

conoscevo benissimo. Puoi immaginare la scena.



Da tempo ti occupai della figura di Mario Alicata. In questo ragionamento

che ruolo ha avuto e che ricordi hai di lui?

Mario Alicata è stato un grande intellettuale che in Calabria è diventato

uno dei più importanti dirigenti del PCI. Parliamo di una stagione, la sua,

di battaglie decisive per il mezzogiorno, di prove anche drammatiche, che

ha determinato, in Calabria rivolgimenti sociali e politici che sono scritti

nella storia d’Italia e che portano la sua impronta. Con Alicata il

complesso del movimento politico della sinistra in Calabria supera il limite

di essere un insieme di episodi e di azioni, anche di grande rilevanza, di

personalità espressione di realtà limitate, per assumere una dimensione

unitaria, capace di incidere nella lotta sociale e politica nazionale. Fu

questa dimensione politica generale a che pose all’ordine del giorno della

politica italiana e del governo la questione del Mezzogiorno in maniera

non più eludibile. Alicata si impegnò, contestualmente, con tutta la sua

forza politica e intellettuale in una battaglia culturale volta a combattere il

provincialismo esistente nella società calabrese, la sua subalternità e,

nello stesso tempo, per superare i pregiudizi, la non conoscenza della

Calabria, delle cause della sua arretratezza, da parte della politica e della

cultura nazionali. Egli riuscì a far divenire la Calabria una grande

questione su cui impegnare la cultura nazionale.



Non ritieni che uno dei problemi più seri che abbiamo nel sud e in

Calabria in modo particolare sia proprio quello del ruolo degli intellettuali

nell’azione di denuncia ma anche di proposta?

Credo che la “moneta” cattiva nella politica abbia scacciato la “moneta”

buona che cercava l’apporto critico e costruttivo degli intellettuali come

condizione necessaria di un pensiero e di un agire politico capace di

avere una visione d’insieme e di individuare i punti su cui far leva per

modificare la condizione non solo del Mezzogiorno, ma dell’intero paese.

Ha influito, però, una tendenza, che ha prodotto gravi distorsioni culturali,

portata a ridurre il problema del mezzogiorno a una dimensione tecnico-

economica. Se si creassero le condizioni di un nuovo interesse ad un

confronto culturale e politico rivolto a fare uscire dall’isolamento i singoli

intellettuali, a cominciare dagli scienziati delle nostre università, sarebbe

un fatto di novità considerevole.



Uno dei temi di Milano è stato quello del ricordo dell’eccidio di Melissa. Fino a

pochi anni fa il ricordo è stato vivo dalle nostre parti. Lo si ricordava e

celebrava. Poi pare se non svanito quasi. E’ colpa solo del tanto tempo

passato, 70 e più anni, o anche questo è figlio di quelle storiche dimenticanze

e trascuratezze? Lucio Dalla addirittura lo ha ricordato in una sua canzone

che recita:«Il passato di tanti anni fa alla fine del quarantanove è il massacro

del feudo Fragalà sulle terre del Barone Breviglieri Tre braccianti stroncati col

fuoco di moschetto in difesa della proprietà. Sono fatti di ieri»

No, il tempo, come Milano dimostra c’entra poco. E’ l’insieme della vita

politica, istituzionale e della società che, svaniti validi e credibili punti di

riferimento, da un certo punto in poi, ha via, via perduto la convinzione di

potere agire per una diversa condizione e si è adattata a cercare una via

individuale per potere rispondere ai propri bisogni’.