LE NEWS di PARIDE. Finché c’è guerra c’è profitto

🔴 Ottantaquattro missili e 24 droni lanciati da Mosca sono piovuti in 14 regioni ucraine. Colpite le principali città. Il bilancio conta 14 morti, 64 feriti e diverse centrali saltate in aria. A Zaporizhzhia, nella notte distrutto un palazzo residenziale a più piani.

Uno sguardo dal ponte attaccato.

🟠 Una vaschetta con denti d’oro. Il ministero della Difesa ucraino scrive su Twitter la suggestione “russi come i nazisti ad Auschwitz”. Media e giornali rilanciano. Notizia virale. La Bild tedesca manda inviati sul postò. I denti di acciaio inossidabile erano stati rubati ad un dentista da soldati russi.

Non è tutto oro che luccica quello che leggete.

🟡 “Sit-in all’ambasciata russa”. Letta giovedì in piazza per la pace brucia Conte e la Rete per il disarmo che aveva lanciato ma non convocata la mobilitazione . Da La 7 Mentana aveva provato a dettare la linea: ““Una grande manifestazione di pace che sia incentrata su una sola parola d'ordine: "PER L'UCRAINA LIBERA E IL RITIRO DELLE TRUPPE RUSSE". È tempo di organizzarla insieme, senza bandiere o distinzioni”.

Non si danno pace i pacifisti di parte.

🟢 Gira in rete una card meme sul ”Pd in prima linea per la pace”. Chi produce armi in Italia? Alessandro Profumo, Leonardo Finmeccanica, Marco Minniti, Fondazione Mef-Or, Fausto Recchia, Difesa Servizi, Nicola La Torre Agenzia Industria Difesa. Tutti targati Pd.

Oltre 41 miliardi di euro le autorizzazioni all’esportazione di sistemi militari italiani dell’ultimo quinquennio.

Finché c’è guerra c’è profitto.

🔵 Il primo ministro dell’Albania Edi Rama ha detto che Luigi Di Maio lo ha aiutato a contrabbandare vaccini durante la pandemia.

Furbi contrabbandieri macedoni partenopei.

🟣 Una donna di 50 anni, detenuta nel carcere bresciano di Verziano, si è uccisa impiccandosi con un lenzuolo. Secondo il dossier «Morire di carcere» , dal 1° gennaio di quest’anno sono almeno 67 i suicidi dentro le celle.

Cantava Herbert Pagani: “E l'ultimo viaggio l'han fatto da soli

Né fiori né gente, soltanto un furgone”.

🔴 Un gruppo di diplomatici non più in servizio ha diffuso un appello sul Fatto Quotidiano “Alt alle armi, poi si tratti la neutralità dell’Ucraina”. Zelensky ribadisce che con lo zar non negozierà mai, ma con Putin bisogna trattare.

Un tavolo ci vuole per avere le tavole della piace.

🟠 Berlusconi vuole mettere un suo avvocato o badante alla Giustizia.

La vendetta del condannato.

🟡 Nella Basilica di San Paolo fuori le mura, durante una messa officiata dall’arcivescovo di Colonia Rainer Maria Woelki, accusato di aver coperto i pedofili, duecento chierichetti si sono alzati e gli hanno voltato la schiena in segno di protesta.

La Chiesa salvata dai ragazzini

🟢 La sindaca di Amsterdam Femke Halsema (Sinistra Verde) ritiene che l'Europa dovrebbe depenalizzare la vendita di cocaina. Lo ha detto in apertura di un congresso sulla criminalità organizzata a cui hanno partecipato molteplici istituzioni europee. La Sindaca ritiene che i paesi debbano guardare al consumo di droga in modo diverso per ridurre il danno.

Coffee shop Spinoza

🔵 Per creare una voce bastano due passaggi. Si seleziona una voce nel campionario presente in archivio e si digita il testo. Un click e il risultato è fatto. Benvenuti su FakeYou, la piattaforma che è in grado di riprodurre qualsiasi tipo di voce.

Ne sentiremo delle belle.



🟣 Il Maccabi non vinceva una partita in Champion da vent’anni.

Agnelli difende Allegri “Il problema non può essere un uomo. La Juventus è fatta da 90 persone”

La paura fa. 90.