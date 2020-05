IL CORSIVO. Per una Tac o una visita specialistica, on Santelli, si deve andare dai privati?

(ReP) Gentile Direttore, come Comunità Competente troviamo l'Ordinanza n 40 del 6 maggio non solo tardiva nel riattivare le prestazioni di specialistica ambulatoriale, ma riteniamo incomprensibile che a distanza di oltre 70 giorni dal diffondersi della pandemia da Covid 19 la Regione ritenga che i nostri Presidi Ospedalieri non possano garantire la sicurezza di chi accede negli ambulatori ospedalieri.

Chi dovrà fare una TAC dovrà attendere ancora o sarà costretto a recarsi presso una struttura sanitaria privata? Quante persone già colpite dalla crisi economica potranno permettersi una visita specialistica.



Pertanto invitiamo la governatrice onorevole Santelli a rivedere l'Ordinanza.



*portavoce di Comunità Competente