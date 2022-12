Il Qatar ammette: 500 morti per costruire gli stadi dei mondiali. Ma il Guardian sostiene: 6500

Dalla Casa Bianca Joe Biden e Macron offrono delle trattative alla Russia. Il 13 dicembre a Parigi ci si terrà una conferenza internazionale per la pace Per Mosca l’ex segretario di Stati Kerry sarebbe un ottimo mediatore.Ucraina, Lavrov: "Dal Papa parole non cristiane su buriati e ceceni"Il bue chiama cornuto l’asinoIl Qatar, dopo mesi passati a dire che gli operai stranieri morti per costruire gli stadi erano solo 40, ha ammesso che in realtà sono stati 500 (sono comunque molto meno dai 6.500 che risultano da un’inchiesta del Guardian)Le bugie hanno il thawb neroOggi in campoCorea del Sud-Portogallo (ore 16:00) - Rai1Ghana-Uruguay (ore 16:00) - RaiSportCamerun-Brasile (ore 20:) - Rai 1Serbia-Svizzera (ore 20:00) - RaiSport“Siccome in tempi incerti potevano nascere dubbi, di quelli per cui ognuno può ritrovarsi in preda allo smarrimento, adesso è arrivata la provvidenziale conferma: la sera del 24 dicembre su Italia 1 verrà trasmesso Una poltrona per due» [Dipollina, Rep].Mancano 23 giorni a Natale. Speriamo ci porti la Pace