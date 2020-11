Lo sdegno per Muccino e il silenzio per la zona rossa: la Calabria senza classi dirigenti

Noi Calabresi abbiamo nei giorni scorsi fatto sentire la voce per un mediocre cortometraggio (firmato da ahilui! Muccino), già dimenticato ed ora, diventiamo zona rossa nel silenzio più assordante??Non parlo di chi già inneggia a barricate e fuoco e fiamme, che sappiamo da che parte stanno,... e nemmeno di politici senza qualità se non quella dell'asservimento, pronti a leggere letterine e fare discorsetti, così pure delle voci sole che lasciano il tempo che trovano.No, parlo della della società CIVILE, delle persone che da anni sostituiscono L'ASSENZA DELLO STATO e di tutto l'apparato pubblico, sostituendolo nella cura degli ULTIMI e dei dimenticati. Parlo di quei professionisti puliti che potrebbero studiare un ricorso, un azione collettiva che si opponga e illumini la reale natura del provvedimento. E parlo dei cristiani che attendono di capire perché in chiesa 80 persone possono stare insieme al chiuso, magari alcuni pure con le mascherine sotto il naso, mentre tutto il resto chiude... lasciando morire completamente una regione STREMATA!!Parlo di persone, UOMINI E DONNE che CREDONO NELLA LEGALITÀ e rispetteranno pure UN DPCM, LA ZONA ROSSA E TUTTO CIÒ CHE DI ASSURDO COMPORTA, ma non lo faranno in UN SILENZIO PRONO!!!Parlo delle voci singole che scrivono la Verità sui social MA non una lettera aperta, che con AUTOREVOLEZZA E INDIGNAZIONE parli della nostra sanità nuovamente commissariata e dei decenni di malgoverno e di politiche predatorie accettate supinamente. Non un un sussulto corale, non un movimento pacifico e determinato che dopo una delle pagine più inaccettabili e ingiuste subite, SI SVEGLI dalla secolare rassegnazione, SI RICONOSCA PER UNA VOLTA ALMENO, COESO, sia miccia per una Rinascita civile, politica e soprattutto UMANA della Calabria che ancora Resiste ED ESISTE, PURCHÉ NON CONTINUI A PENSARE CHE IL SUO ORTO È IL MIGLIORE!!!Abbiamo parlato tanto per un muccino qualsiasi, mostrando una dignità facile e a poco prezzo, ed ora.... Tutto QUESTO assordante silenzio??!!!!