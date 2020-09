TRENI. Da Roma a Nord, da Roma a Sud: stessi chilometri ma tempo doppio

6 ore e 4 minuti è il tempo che impiega il 29 settembre 2020 il Frecciarossa delle sette (06:51) da Villa San Giovanni a Roma, costo economy standard 70,90 euro.

4 ore e 55 minuti era il tempo che impiegava a giugno 2020 il Frecciargento delle sei e mezza (06:28) da Villa a Roma, costo 64,90 euro.

5 ore e 37 minuti era il tempo che impiegava a giugno 2020 il Frecciarossa delle sette e mezza (07:18) da Villa a Roma, costo 64,90 euro.

Da Giugno a Settembre, considerando i treni della mattina, il tempo tra Villa e Roma è aumentato di più di 1 ora se si confrontano Frecciargento e Frecciarossa, ed è aumentato di mezzora per il Frecciarossa. Il prezzo è aumentato del 10%.

Stando solo al Frecciarossa ad un incremento di tempo del 10% corrisponde un incremento di costo del 10%.

Questa nota potrebbe finire qui.

Ma abbiamo capito bene? Solo nel profondo Sud può accadere che aumenta il tempo di trasporto e aumenta anche il costo: nel silenzio generale.

Terre a cui i giornaloni, stampati e web, sono interessati solo se possono intravedere i mai persi e irredimibili tratti lombrosiani.

In fondo chi li prende questi treni dal profondo Sud? I calabresi ed i siciliani.

Presidente Conte? Ministro De Micheli? Ministro Provenzano? Deputati e Senatori di governo giallo-rosa, Pd, 5Stelle, Italia Viva, Leu? Grillo? Zingaretti?

Non avete niente da dire?

La nota dovrebbe finire qui, ma il Direttore di Zoomsud insiste sempre nel chiedere un paragone diretto del Roma-Milano con Roma-Reggio.

Ma bisognerebbe rifiutarsi di farlo. Non si può fare!

Perché risulta:

che il Frecciarossa delle sei e mezza del 29 settembre 2020, da Milano a Roma impiega 3 ore e 10 minuti. Metà del tempo del Roma-Reggio.

che la distanza ferroviaria è di circa 600 km sulla Roma-Milano ed è la stessa o poco più sulla Roma-Villa; ciò considerando che quella autostradale per Villa è maggiore, ma solo perché l’autostrada fa il percorso interno da Cosenza.

Che paragone bisogna fare? Grosso modo stessa distanza, grosso modo tempo doppio.



P.S. Per carità di patria facciamo finta di non sapere che il nuovo Frecciarossa 1000 impiega tra Roma e Milano 2 ore e 20 minuti, come informa l'edizione romana del Corriere della Sera.

*unirc