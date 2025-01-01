MARCINELLE

L'ANALISI. Ancora su San Luca e Corrado Alvaro MARCELLO FURRIOLO E’ lontana San Luca da Catanzaro.Tante volte ho avuto il pensiero, la voglia, la curiosità di visitarla, di vedere da vicino, se esiste davvero, la targa stradale con i buchi dei proiettili, che di tanto in tanto viene “passata” sui telegiornali e sui media,…

IL BAMBINO DEL TRAM (per non voltarsi dall’altra parte) FRANCESCO RUSSO* IL BAMBINO DEL TRAM (per non voltarsi dall’altra parte)“Era l’alba del riposo, nel ghetto di Roma.Ma in quell’alba romana, fremevano i mitra.Ruggiva il motore dei camion.Palpitavano le divise dei soldati tedeschi.Vibravano le mostrine degli…

L'ANALISI. 5 Stelle, Schlein e la sinistra del XXI secolo ISAIA SALES Le uniche volte in cui il centrosinistra ha vinto le elezioni lo ha fatto con un’alleanza larga basata nel 1996 sull’asse Pds (ex comunisti) e PPI (ex democristiani di sinistra) e Democratici di sinistra e Margherita nel 2006. Le elezioni sono state perse…

ANASSILAOS. Un francobollo per i 130 anni dalla nascita di Corrado Alvaro ANASSILAOS (ReP) ASSOCIAZIONE CULTURALE ANASSILAOSCircolo Filatelico AnassilaosCon una nota inviata al Sen. Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy,Ministero competente per l’emissione delle carte-valori postali, il Presidentedell’Associazione Culturale…

L'APPELLO. Per una biografia di p. G.B. Familiari da San Lorenzo FORTUNATO MANGIOLA (ReP) Carissimi amici, da vario tempo mi sto interessando di padre Giambattista Familiari da San Lorenzo, missionario cappuccino (San Lorenzo1866 - Reggio Cal. 1927). Mi aiutano nel lavoro i Rev.mi PP. Cappuccini, padre Petro Ammendola e padre Gianluca Crudo…

A 130 anni dalla nascita di Alvaro, la mostra della collezione Mazzù sulla fede popolare ANASSILAOS (riceviamo e pubblichiamo) Promossa dalla Biblioteca “Pietro De Nava” congiuntamente con il Centro Scrittori della Calabria (CIS) e l’Associazione Culturale Anassilaos, con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria e della Fondazione Corrado Alvaro,…

La politica che unisce. In morte di Michele Traversa FIIPPO VELTRI Si sono svolti i funerali di Michele Traversa, un uomo politico per il quale si stanno spendendo in queste ore fiumi di parole e di elogi da tutte le parti. Alla camera ardente, allestita alla Provincia di Catanzaro, c'era un fiume di persone a rendergli…

IL LIBRO. Col buio me la vedo io, Anna Mallamo, Einaudi ed. redaz (ReP) Mercoledì 9 aprile in prima nazionale al Balenando Festival “Col buio me la vedoio” di Anna Mallamo (ed. Einaudi) REGGIO CALABRIA – Balenando in Burrasca festival propone in Prima Nazionale a Reggio Calabria un appuntamento di grande prestigio:…

IL LIBRO. Amitav Ghosh, Il viaggio di uno scrittore nelle storie nascoste dell'oppio ISAIA SALES Il commercio delle droghe è oggi la principale fonte di ricchezza dellacriminalità nel mondo e il suo più potente motore. È grazie a questa attivitàche le mafie hanno acquistato un ruolo economico e finanziario che non haprecedenti nella storia. La rivista…

L'INTERVENTO. Con gli studenti a discutere di Calabria, pregiudizi e futuro FILIPPO VELTRI CON GLI STUDENTI A DISCUTERE DI CALABRIA E PREGIUDIZIL’ altra mattina, tra una scossa di terremoto e un allarme (ma nulla di preoccupante per fortuna), ero in uno dei licei più importanti della Calabria, il Liceo Scientifico Siciliani nel centro di Catanzaro,…

Legambiente e Club Alpino sul confronto coi dirigenti del settore Ambiente del Comune di Rc Lega Ambiente - Club Alpino Rc (ReP) Il 26 marzo si è tenuto un importante confronto tra le associazioni, Legambiente Reggio Calabria, Club Alpino Italiano Sezione Aspromonte, e i responsabili del Settore Ambiente del Comune di Reggio Calabria. All’incontro hanno preso parte per le due…

LA RECENSIONE. L'innocenza dei dinosauri, Giovanna Ferrara, ed. Fuorilinea ISAIA SALES Un libro del tutto particolare quello di Giovanna Ferrara, giornalista de Il manifesto, prematuramente scomparsa dopo aver scritto questa testimonianza lucida, arrabbiata, tenera e tormentata della sua vicenda di malata grave alle prese con la sanità…

Dopo quasi mezzo secolo dalla strage, Ustica end of story? BRUNO GEMELLI La strage di Ustica potrebbe restare senza colpevoli. Sono due le richieste di archiviazione, avanzate alla procura di Roma e all’attenzione dell’Ufficio gip. Il povero Andrea Purgatori si starà rivoltando nella tomba. Egli capì, subito e in solitudine, che…

L'INTERVENTO. Donne democratiche a Bruxelles: "tutelare i diritti ma non promuovere il riarmo" ENZA BRUNO BOSSIO Le donne democratiche a Bruxelles per proporre la Conferenza Internazionale della Pace, Bruno Bossio: “Tutelare i diritti ma non promuovere il riarmo”"Due giorni intensi a Bruxelles per avviare i lavori, come donne democratiche, per una conferenza…